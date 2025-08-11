Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 5 del Apertura 2025?

La Liga MX sigue su curso y este fin de semana llega la Jornada 5 del Clausura 2025, con duelos que prometen emociones y movimientos importantes en la tabla.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

Como ya es costumbre, la acción comienza el viernes 15 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla buscará hacerse fuerte en casa ante un Atlético de San Luis que quiere seguir sumando puntos para escalar posiciones.

El sábado trae varios platillos de alto nivel. Uno de los encuentros más llamativos será en el Nemesio Diez, donde Toluca, vigente campeón, recibirá a Pumas en un duelo que medirá el momento de ambos conjuntos. Por la noche, en el Estadio Universitario, Tigres y América se reencontrarán en un clásico moderno de la Liguilla, partido que suele ofrecer intensidad y goles.

Pumas visita a Toluca | IMAGO7

Ese mismo día, Cruz Azul tendrá la oportunidad de revertir su mala racha cuando reciba en el Estadio Azul a Santos Laguna, equipo que llega con aspiraciones de meterse entre los primeros lugares.

La actividad se cerrará el domingo con dos encuentros: Atlas visitará a Querétaro en La Corregidora, mientras que Rayados de Monterrey buscará imponer su localía frente a Mazatlán.

¿Dónde ver la Jornada 5 de la Liga MX?

Puebla vs. Atlético San Luis: Viernes, 19:00 | Azteca 7, Azteca Deportes y FOX en Tubi

Viernes, 19:00 | Azteca 7, Azteca Deportes y FOX en Tubi Necaxa vs. León: Viernes, 21:00 | Azteca 7, TUDN, Claro Sports

Viernes, 21:00 | Azteca 7, TUDN, Claro Sports Chivas vs. Juárez: Sábado, 17:05 | Amazon Prime Video

Sábado, 17:05 | Amazon Prime Video Pachuca vs. Tijuana: Sábado, 19:00 | FOX en Tubi

Sábado, 19:00 | FOX en Tubi Tigres vs. América: Sábado, 19:00 | Azteca 7, Tubi

Sábado, 19:00 | Azteca 7, Tubi Cruz Azul vs. Santos: Sábado, 19:00 | Canal 5, TUDN, VIX

Sábado, 19:00 | Canal 5, TUDN, VIX Toluca vs. Pumas: Sábado, 21:00 | Canal 5, TUDN, VIX

Querétaro vs. Atlas: Domingo, 16:00 | FOX en Tubi

Domingo, 16:00 | FOX en Tubi Monterrey vs. Mazatlán: Domingo, 18:00 | Canal 5, TUDN, VIX

