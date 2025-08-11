Gonzalo Pineda revela el motivo de su salida del Atlas

El estratega mexicano Gonzalo Pineda reveló que el motivo por el que renunció a su cargo con los Rojinegros del Atlas, asegurando que fue a manera de agradecimiento y para limpiar el camino del equipo debido al cariño que le tiene a la institución y la afición

“El motivo principal por el cual me hago un lado es porque soy una persona agradecida y honorable y desde la honorabilidad y desde el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegui que siempre me ha tratado bien", mencionó en primera instancia el estratega.

Agradecido

"En agradecimiento a esa amistad que se ha generado con todos ellos, a ese cariño que nos hemos generado pues es que decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo y pues que tengan esas herramientas para poder hacerlo también”, señaló.

¿Qué afectó?

De igual manera, reveló que fue determinante la ola de negatividad que se generó entorno al equipo, ya que estuvo afectando a la confianza de sus jugadores.

“He decido hacerme a un costado porque también entendía que en los últimos tres, cuatro partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno al proceso", catapultó 'El Gonzo'.

Pineda aseguró que llegó el punto de un 'rompimiento': "sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores, que eso es lo que más me preocupaba”.

