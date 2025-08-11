¡Boda del año! Cristiano Ronaldo y Georgina anuncian que van a contraer matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. Tras nueve años de relación y dos hijos en común, la pareja anunció su compromiso con una romántica publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Cristiano y Georgina al comienzo de su relación | IG: Georginagio

Fue Georgina quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió la imagen que lo confirma: su mano luciendo un ostentoso anillo de compromiso acompañado del mensaje:

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la prometida de Cristiano en redes

Este inesperado anuncio causó una sorprendente reacción en redes, la cual se reflejó de manera inmediata: más de dos millones de “me gusta” en apenas una hora y miles de mensajes de felicitación de fans y celebridades.

|

El delantero del Al-Nassr eligió este momento especial justo antes de comenzar una nueva temporada en Arabia Saudita. Por el momento, no se han revelado detalles sobre la fecha de la boda.

Permiso especial de Cristiano y Georgina en Arabia

Con su fichaje por el Al-Nassr en 2023, reportes indican que Cristiano y Georgina recibieron un 'permiso especial' del gobierno saudí para vivir juntos a pesar de no estar casados, una situación que quedará atrás con la esperada unión matrimonial.

Ronaldo y Georgina en Arabia | IG: Georginagio