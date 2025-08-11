¿Rodrygo al City? El deseo de Guardiola para suplir baja de Grealish al Everton

A menos de una semana para que arranque una nueva temporada en el futbol europeo el mercado de fichajes sigue moviéndose y un ‘efecto dominó’ que podría terminar con Rodrygo abandonando al Real Madrid para firmar con el Manchester City y a Jack Grealish llegando al Everton.

Manchester City desea fichar a Rodrygo | AP

De acuerdo a información revelada por Fabrizio Romano, Rodrygo Goes es considerado por la directiva del Manchester City como un objetivo de fichaje ante las inminentes salidas que se avecinan en el club.

Desde la temporada pasada Rodrygo ha ido perdiendo protagonismo en el Real Madrid y el club estaría dispuesto a dejarlo ir siempre y cuando el futbolista brasileño así lo desee. Además, los Merengues estarían pidiendo al rededor de 100 millones de euros por su traspaso.

Cabe señalar que pese a que Rodrygo es el deseo de Pep Guardiola, aún no existen negociaciones en curso para este movimiento.

Real Madrid analiza vender a Rodrygo | AP

Jack Grealish al Everton

Una de las salidas más importantes del Manchester City este verano será la de Jack Grealish, quien tiene todo listo para convertirse en nuevo futbolista del Everton en las próximas horas.

El atacante inglés hará pruebas médicas en las próximas horas y firmará contrato para incorporarse al equipo previo a su debut en Premier League este fin de semana

El traspaso de Grealish no es una venta definitiva, sino una cesión, pero hasta el momento se desconoce más detalles del préstamo. Lo que es un hecho es que este movimiento es el que le abriría la puerta a la posible llegada de Rodrygo.

Grealish a préstamo con el Everton | AP

