¿Adiós problemas? Ter stegen y Joan García protagonizan abrazo después del trofeo Joan Gamper

Pese a la victoria en el trofeo Joan Gamper, el FC Barcelona tiene algunos problemas en el equipo debido a que Marc André Ter Stegen parece no estar contemplado para la siguiente temporada del equipo, por lo que los culés se movieron en el mercado de fichajes para llevar a Joan García, procedente de uno de sus mayores rivales, el Espanyol.

Lamine Yamal 'brilló' en el juego con un doblete | X: @FCBarcelona

¿Rivalidad en el arco?

Recientemente, el portero alemán Ter Stegen había tenido bastantes problemas con la directiva del Barca debido a que le habían retirado la capitanía y posteriormente, le abrieron un expediente disciplinario. Todo esto sumado a que en el inicio del juego y en el marco de la presentación del plantel como ya es una costumbre cada año, fue García quien portó el número 1, mismo con el que Marc era identificado en el campo; casualmente, él también vestía esa camiseta, pero no fue parte del encuentro.

Después de la goleada 5-0 del Barcelona sobre el Como 1907, los jugadores se saludaban en el terreno de juego, abrazándose y felicitándose debido al buen resultado en su último duelo de preparación. Fue entonces cuando García y Ter Stegen se encontraron, protagonizando un abrazo que no convenció a todos los aficionados en redes sociales.

El abrazo entre Ter Stegen y Joan García al acabar el partido pic.twitter.com/PQlAR2llut — MARCA (@marca) August 10, 2025

¿Hipocresía?

Los fans del Barca no compran del todo la muestra de cariño entre los dos guardametas, pues algunos apuntan a que en algún momento Ter Stegen será 'apuñalado' por la espalda.

De momento, al portero alemán le fue regresada la capitanía del equipo, además de haber sido parte del trofeo Joan Gamper en la presentación de sus compañeros, no así en el partido ni en la banca, a la que sí salieron Iñaki Peña y Wojciech Szczęsny.

Joan García ya luce como refuerzo blaugrana | AP

