Íñigo Martínez dejó al Barcelona para firmar en Arabia Saudita con Al-Nassr tras la baja en la central, Hansi Flick habló al respecto aunque dejó la duda sobre si llegará un nuevo refuerzo después del partido ante el Como en el Joan Gamper.

El alemán habló para TV3 y resaltó que tendrá que charlar con Deco pero dejó la posibilidad de que ya no habrá nuevas incorporaciones: “Hablaré con Deco cuando esté aquí y lo veremos, pero por el momento, no lo creo”.

Zona protegida

Pese a la salida de Íñigo Martínez el FC Barcelona tendría protegida esa zona de cara al inicio de la campaña ya que cuenta Cubarsí, Ronald Araujo, Eric García y el danés Christensen. cabe mencionar que de ser necesario en esa posición podrían actuar Koundé y Gerard Martín.

Hansi Flick sobre Ter Stegen

Hansi Flick también habló sobre lo sucedido con André-Marc Ter Stegen, resaltó la importancia de llegar a un acuerdo pero al mismo tiempo indicó la dificultad con una pieza tan importante en la historia del FC Barcelona.

“Era importante. No es fácil gestionar esta situación porque Marc fue una importante del club durante los últimos diez años, tuvimos la oportunidad de firmar a Joan de cara al futuro y había que aprovecharla”, resaltó el alemán.

Barcelona se declara listo para el inicio de la temporada 2025-26, el conjunto Culé se impuso con contundente 5-0 sobre Como de Italia para quedarse con el Trofeo Joan Gamper con una excelsa participación de Fermín López y Lamine Yamal.

