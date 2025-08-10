Neymar ¿Eres tú? El brasileño se comió un gol increíble, sin arquero, contra Cruzeiro

Este fin de semana, el Santos de Brasil se enfrentó a Cruzeiro en el Mineirao, donde terminaron ganando tras remontar en los últimos minutos.

Después del gol de Cruzeiro, que marcó Fabricio Bruno a los 43 minutos de tiempo corrido, Neymar se encontró con la posibilidad del empate en los pies de Neymar, quien llegó solo frente al arco de Cássio y terminó reventando el balón sobre la portería de la Bestia Negra.

INACREDITÁVEL O GOL QUE O NEYMAR PERDEU! pic.twitter.com/kAU9e3YxX6 — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) August 10, 2025

A pesar de la falla de Neymar, que pudo significar el empate, el Peixe consiguió hacerse presente en el marcador en los últimos minutos del encuentro, gracias a goles de Guilherme Vieira dos Santos y de Gustavo Caballero, tantos que cayeron al 62 y al 89, respectivamente.

Con este resultado, el Santos sube a la posición 14, se aleja de puestos de descenso cuando el Brasileirao está a medio torneo, con 18 jornadas por jugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Xabi Alonso designa a mexicano en el cuerpo técnico del Real Madrid

Santos venció a Cruzeiro | @SantosFC|