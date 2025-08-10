Neymar ¿Eres tú? El brasileño se comió un gol increíble, sin arquero, contra Cruzeiro

El astro brasileño no la está pasando del todo bien en su regreso al futbol brasileño, aunque su equipo ganó

Marcos Olvera García

| 2025-08-10
Marcos Olvera García
| 2025-08-10
Neymar se perdió un gol increíble ante Cruzeiro
| 10 Ago, 2025

Este fin de semana, el Santos de Brasil se enfrentó a Cruzeiro en el Mineirao, donde terminaron ganando tras remontar en los últimos minutos.

Después del gol de Cruzeiro, que marcó Fabricio Bruno a los 43 minutos de tiempo corrido, Neymar se encontró con la posibilidad del empate en los pies de Neymar, quien llegó solo frente al arco de Cássio y terminó reventando el balón sobre la portería de la Bestia Negra.

 

 

A pesar de la falla de Neymar, que pudo significar el empate, el Peixe consiguió hacerse presente en el marcador en los últimos minutos del encuentro, gracias a goles de Guilherme Vieira dos Santos y de Gustavo Caballero, tantos que cayeron al 62 y al 89, respectivamente.

Con este resultado, el Santos sube a la posición 14, se aleja de puestos de descenso cuando el Brasileirao está a medio torneo, con 18 jornadas por jugar.

Santos venció a Cruzeiro | @SantosFC
