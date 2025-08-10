¿Mala decisión? De Paul sobre su llegada al Inter Miami: "lo más fácil era quedarme en el Atlético"

El fichaje de Rodrigo De Paul al Inter Miami generó bastante controversia, ya que el jugador aún cuenta con una buena edad y gran nivel para permanecer en el viejo continente. Fueron muchos los factores que influyeron al 'Motorcito' para abandonar al Atlético de Madrid, por medio de una cesión, y regresar a este lado del mundo, uno de ellos el de jugar junto a Lionel Messi.

Pese a los sueños que ya cumplió Rodrigo, varios se han preguntado si el jugador que surgió en Racing tendrá lo suficiente para jugar el próximo Mundial. Ante esa gran incertidumbre, el argentino respondió que el reto de jugar en la MLS con Las Garzas es muy importante, aunque lo más sencillo era permanecer con los Colchoneros.

"Me encantó el desafío, realmente. Creo que lo más fácil a un año de jugar la Copa del Mundo era quedarme en el Atlético de Madrid, ya que jugaba todos los partidos", aseguró el jugador argentino.

Rodrigo De Paul espera su debut en la MLS tras una impecable fase de eliminación en Leagues Cup, en la que anotó un gol y dio sus asistencias. El nuevo mediocampista del Inter Miami jugará su primer partido en la Major League Soccer ante Orlando City, en el Clásico de Florida.

Su primer gol

El primer gol del jugador argentino fue ante uno de los grandes del futbol mexicano: los Pumas. Rodrigo De Paul empató aquel partido y encaminó la victoria del equipo de la MLS sobre los Universitarios.

