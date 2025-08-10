Achraf Hakimi elige a su favorito para ganar el Balón de Oro: Él mismo

El defensor de Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi es uno de los 30 finalistas que podrían coronarse como ganador del Balón de Oro 2025 el próximo 22 de septiembre; sin embargo, el marroquí ha expresado que en dado caso de ser él quien se corone como vencedor, todo sería "justo", considerando sus números en la temporada.

Hakimi ha sido parte de un histórico PSG | MexSport

¿Nuevo defensa de oro?

Hakimi expresó abiertamente que no sería para nada un escándalo en dado caso que él gane el premio, pues la temporada que desarrolló fue muy buena tomando en cuenta el lugar del campo en el que juega.

“Que me mencionen como posible ganador del Balón de Oro es algo que siempre soñé. Si llegara a conseguirlo, creo que sería justo. He completado una temporada histórica: pocos defensas han marcado en Cuartos, Semifinales y Final de la Champions. A veces la gente me percibe como un atacante, pero juego como defensa en una línea de cuatro, lo que lo hace más complicado”, expresó el seleccionado nacional de Marruecos.

Achraf es un serio candidato a llevarse el trofeo | MexSport

Temporada exitosa para Achraf

Hakimi quiere convertirse en el cuarto defensor en ganar el Balón de Oro, solamente detrás de Fabio Cannavaro en 2006, Matthias Sammer en 1996 y Franz Beckenbauer en 1972 y 1976. Además busca hacerlo después de concretar una temporada de 11 goles y 16 asistencias en 55 apariciones, tomando en cuenta Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Mundial de Clubes, en donde todos logró ganarlos, excepto el 'Mundialito'.

“Las cifras que he logrado no son habituales para un jugador de mi posición, y cuando un futbolista de atrás firma ese rendimiento, pienso que su mérito es aún mayor que el de un delantero”, finalizó.

El campeón de la Champions League no ve descabellado ser el mejor jugador del mundo | MexSport

