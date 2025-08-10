Sergi Roberto es ovacionado por los aficionados de Barcelona

El Barcelona inició la Temporada 2025-2026 con una actuación contundente al golear 5-0 al Como 1907 en la edición 47 del Trofeo Joan Gamper, disputado este domingo en el Estadio Johan Cruyff. Este juego además de dar inicio a la temporada al equipo, reunió a los exjugadores del Barcelona Cesc Fábregas y Sergi Roberto, con el club culé.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró una versión arrolladora en su presentación oficial ante la afición, dominando desde el inicio. Con doblete de Fermín López y Lamine Yamal, así como una anotación más de Raphinha, el cuadro culé se llevó el triunfo y el trofeo.

Se llevaron la victoria | X @FCBarcelona

Barcelona brilla en el Trofeo Joan Gamper 2025

Los goles y el juego ofensivo fueron protagonistas en una tarde en la que el Barcelona impuso condiciones de principio a fin. El marcador ya estaba definido antes del minuto 70, cuando se produjo uno de los momentos más emotivos del encuentro.

Entre lo más destacado estuvo la presencia de Sergi Roberto, canterano y excapitán del Barça, quien dejó el club en 2024 para incorporarse al Como, equipo del que actualmente es capitán.

Regresó como Jugador del Como | x

Sergi Roberto recibe ovación pese a ser rival

Al minuto 70, Sergi Roberto salió de cambio para dar ingreso a Máximo Perrone y recibió una ovación cerrada de los aficionados presentes, quienes reconocieron su legado en el club. El mediocampista disputó 373 partidos oficiales con el Barcelona, en los que anotó 19 goles, dio 43 asistencias y conquistó 22 títulos.

A pesar de vestir la camiseta del rival, la conexión con la afición culé se mantuvo intacta, confirmando que su etapa en el Barça dejó huella tanto en la cancha como en el corazón de los seguidores.

Se llevó los aplausos | CAPTURA

Se retira del terreno de juego Sergi Roberto. ¡Gran ovación de todo el Johan! 👏



El Barça sempre serà casa teva 💙❤️ pic.twitter.com/n0koPYUZST — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Más problemas para Barcelona en el nuevo Spotify Camp Nou: se encuentran 200 defectos