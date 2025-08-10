¡Blaugrana para rato! Fermín López confirma su permanencia en Barcelona

Barcelona inició de manera oficial su camino hacia un nuevo trofeo de LaLiga, Champions League y cualquier trofeo que venga en camino. La victoria ante el Como 1907 en el Trofeo Joan Gamper llenó de ilusión a los aficionados del conjunto catalán y a los dirigidos por Hansi Flick, teniendo a varias figuras en el partido.

Uno de los más destacados en el partido fue Fermín López, quien abrió el marcador en el partido y anotó un gol más para firmar su doblete. El joven jugador fue elegido como el mejor futbolista del encuentro y la afición dentro del Estadio Johan Cruyff se rindió ante él, quien anunció una de las mejores noticias de la temporada: su permanencia.

Acciones del juego | @FCBarcelona_es|

"Ha sido un gran partido de todo el equipo, esto nos ayuda a ganar confianza y ritmo de juego. No me iré del Barça. Me quedaré aquí porque el Barça es el club de mis sueños. Pueden estar tranquilos afición, porque soy feliz", comentó el nacido en El Campillo.

De igual forma, el jugador de 22 años habló sobre la ilusión de la próxima campaña, en la que se mostró bastante optimista por las decisiones de la dirigencia con los nuevos fichajes. "Los nuevos jugadores lo están haciendo muy bien y nos ayudarán mucho esta temporada. Estoy muy contento por ellos".

El mejor jugador del Gamper | @FCBarcelona_es|

Los rumores de su salida

El jugador andaluz generó una ola de rumores sobre su posible salida por supuestos problemas internos, aunque nada fue confirmado. Ahora, con sus recientes declaraciones, todo ese humo que salió en Cataluña quedó en el olvido.

Por mejorar en LaLiga

La temporada pasada, Fermín tomó por sorpresa a todos y generó bastantes sensaciones positivas, entre sus compañeros y la afición. El español anotó un total de seis goles en 28 partidos en LaLiga; y uno más en su participación que tuvo en Champions League.

Se queda | @FCBarcelona_es|

