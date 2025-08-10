Xabi Alonso designa a mexicano en el cuerpo técnico del Real Madrid

Varios mexicanos no solo triunfan en el terreno de juego en la cancha, sino que también en los banquillos. El caso más reciente es el de Bernardo Cueva, el hombre encargo en diseñar la táctica fija del Chelsea, actual Campeón del Mundo.

Ahora, en Valdebebas se une otro mexicano en el cuerpo técnico del Real Madrid, a petición del mismo Xabi Alonso. Se trata nada más que Óscar Michel Vergara, hermano del legendario guardameta de las Chivas, Luis Michel.

Michel Vergara será el encargado de ser el nuevo analista táctico de video del club, tras más de seis años en la institución merengue. Con información de ESPN, el mexicano subió de poco en poco en el Real Madrid, comenzando su carrera los primeros tres años con el cuadro femenil.

Tras esos exitosos años, Michel tuvo su oportunidad en categorías inferiores, la cual no desaprovechó y se convirtió en uno de los mejores estudiando a sus rivales. Su trabajo se convirtió en algo clave para el desarrollo de jóvenes merengues.

De una lesión al estudio

Óscar Michel Vergara empezó su carrera para ser un futbolista profesional, sin embargo, una lesión lo alejó del césped, pero no del balompié. Tras el desafortunado revés que sufrió, Óscar se concentró en estudiar el juego y entenderlo de mejor manera, cosa que consiguió cuando logró sus licencias de UEFA A y B.

Su trayectoria ha estado desde lo más profundo del futbol ibérico, con clubes como: Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Getafe B y Real Madrid. El mexicano se integrará con el club merengue el próximo 12 de agosto.

