FIFA ya abrió las solicitudes para los voluntarios de cara al Mundial del 2026 ¿Cómo aplicar?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 marcará un hecho histórico: será la primera vez que tres países —Canadá, México y Estados Unidos— organicen el torneo de manera conjunta, con un récord de 48 selecciones en competencia y 16 ciudades sedes.

Entre ellas destaca Dallas, Texas, que albergará nueve partidos en el imponente AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys.

Con miras al evento, la FIFA abrirá en las próximas semanas el proceso para reclutar a más de 6,000 voluntarios que participarán en las celebraciones y labores de organización en el Norte de Texas.

Los aspirantes deberán tener al menos 18 años, aceptar entrevistas presenciales y aprobar una verificación de antecedentes. El dominio de varios idiomas será un factor clave, ya que se busca dar atención a visitantes de todo el mundo.

Los interesados deberán presentar copia de una identificación oficial y completar la solicitud que será publicada próximamente. Según el Comité Organizador, ser voluntario en un Mundial es una experiencia codiciada, no solo por el rol de embajador que desempeñan, sino también por recibir el uniforme oficial Adidas del torneo, pieza que con los años se ha convertido en un símbolo para quienes han vivido de cerca la mayor fiesta del futbol.

