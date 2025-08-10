Duván Vergara, exjugador de Liga MX, critica al arbitraje del Racing vs Boca

Este fin de semana, en La Bombonera, se jugó el encuentro entre Racing y Boca Juniors, mismo que terminó igualado a un gol, aunque con polémica arbitral.

Los errores del central fueron algo que, al menos un jugador de Racing, no pudo dejar pasar y es que, mediante sus redes sociales, Duván Vergara se expresó sobre el arbitraje de forma irónica.

Duván Vergara y la foto de la polémica | @duvanvergara11|

El exjugador de Rayados de Monterrey, publicó una imagen del partido donde, casualmente, la cara del árbitro fue borrada de la misma, haciendo alusión a que el referee 'no existió' en aquel partido.

Racing es 12 en la tabla del sector A en la segunda ronda del futbol argentino, por su parte, Boca tiene 12 partidos sin conocer la victoria y es 14 en el mismo grupo de Racing.

Imágenes del Racing vs Boca | @duvanvergara11|