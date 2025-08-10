Duván Vergara, exjugador de Liga MX, critica al arbitraje del Racing vs Boca

Este fin de semana, en La Bombonera, se jugó el encuentro entre Racing y Boca Juniors, mismo que terminó igualado a un gol, aunque con polémica arbitral.
Los errores del central fueron algo que, al menos un jugador de Racing, no pudo dejar pasar y es que, mediante sus redes sociales, Duván Vergara se expresó sobre el arbitraje de forma irónica.
El exjugador de Rayados de Monterrey, publicó una imagen del partido donde, casualmente, la cara del árbitro fue borrada de la misma, haciendo alusión a que el referee 'no existió' en aquel partido.
Racing es 12 en la tabla del sector A en la segunda ronda del futbol argentino, por su parte, Boca tiene 12 partidos sin conocer la victoria y es 14 en el mismo grupo de Racing.
