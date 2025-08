Gonzalo Pineda se mostró preocupado por su sector defensivo: "Debemos corregir"

El director técnico del Atlas, Gonzalo Pineda, aseguró que tienen que corregir de inmediato el sistema defensivo de su equipo, después de que han recibido un total de 13 goles en tanto solo cinco partidos.

“No es que me preocupe en un sentido negativo, pero sí es una situación que debemos corregir de inmediato. Hemos recibido 13 goles en cinco partidos, eso no es normal para un equipo con nuestras aspiraciones. No solo son errores individuales en defensa, es un tema colectivo”, señaló.

El estratega rojinegro explicó que además del tema defensivo, tendrá que mejorar la presión alta desde otras zonas del campo y no únicamente de la parte baja de su equipo.

“La defensa empieza desde los delanteros. Es algo que estamos trabajando todos los días con video, análisis individual y colectivo, pero la carga de partidos nos ha limitado en tiempo de trabajo en cancha”, añadió.

Al final, el técnico de los Zorros justificó la rotación de jugadores en el duelo ante Orlando City, luego de que esta modificación generó una gran molestia en la afición Rojinegra

“Era necesaria por el desgaste físico. Hemos jugado cinco partidos en dos semanas, con seis viajes incluidos. Algunos jóvenes respondieron bien, y eso también es parte del proceso que queremos construir en Atlas”, finalizó

