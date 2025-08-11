Eddy Reynoso propone a ‘Travieso’ Guzmán como técnico de Atlas

La directiva de los Rojinegros del Atlas anunció este domingo la salida de Gonzalo Pineda como director técnico, luego de que el estratega presentó su renuncia tras la derrota 0-3 ante Pachuca en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

En un comunicado, el club informó que ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo timonel para el resto de la temporada. “El Comité Deportivo ha iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla".

Gonzalo Pineda dejó el banquillo de los rojinegros este fin de semana | MEXSPORT

"Dicho nombramiento será comunicado de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales para su posterior presentación”, detalló la institución.

Eddy Reynoso respalda a Guzmán

En medio de la incertidumbre por el futuro del banquillo, Eddy Reynoso —entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez y reconocido aficionado rojinegro— sugirió públicamente a Daniel 'Travieso' Guzmán como posible reemplazo de Pineda.

“Daniel ‘Travieso’ Guzmán para Atlas, un tapatío trabajador, gran motivador, estratega con mucha experiencia en el futbol mexicano. ¡Ya sabe lo que es ser campeón! ¡Venga!”, escribió Reynoso en sus redes sociales.

Eddy Reynoso quiere a Guzmán de regreso en el banquillo rojinegro | CAPTURA

El pasado de Guzmán con los Zorros

Guzmán dirigió al Atlas entre julio de 2005 y abril de 2006, acumulando 34 partidos oficiales con un balance de 11 victorias, ocho empates y 15 derrotas. En el Apertura 2005 quedó fuera de la Liguilla por apenas un punto, mientras que en el Clausura 2006 terminó en la posición 14, aunque a solo dos unidades del último clasificado.

Desde su salida de Tepatitlán en junio de 2023, el estratega no ha dirigido. A lo largo de su carrera ha estado al frente de nueve equipos de Primera División —incluido Atlas—, tres de Liga de Expansión y el Guastatoya de Guatemala.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gonzalo Pineda revela el motivo de su salida del Atlas

El Travieso Guzmán tiene una larga trayectoria en Liga MX | MEXSPORT