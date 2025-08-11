Gallos Blancos de Querétaro anuncian la salida de su director deportivo

Querétaro perdió ante América en la Jornada 4 del Apertura 2025, lo que lo enterró como el peor equipo dentro del presente torneo. El conjunto de los Gallos Blancos no ha sumado un solo punto en lo que va del torneo, por lo que las primeras cabezas comenzaron a rodar para darle un giro total a la institución.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el conjunto del Bajío hizo oficial la salida de Ángel Raúl 'Rambo' Sosa, exdirector deportivo del club. Sosa desempeñó su cargo por poco más de tres años, y aunque se piense que la decisión fue por parte de la directiva, el comunicado de los Gallos aclaró que fue por nuevos retos profesionales de 'Rambo'.

"Desde la llegada de Innovatio Capital como nuevos propietarios de la institución, Rambo fue pieza clave en la conformación de la columna vertebral del actual plantel, lo que permitió que la transición se realizara de manera ordenada y sin contratiempos. Su experiencia y compromiso resultaron fundamentales para consolidar esta etapa de cambio", se lee en el comunicado.

De igual forma, Marc Spiegel, nuevo presidente del club queretano, habló sobre todo lo bueno que trajo consigo Sosa. "Rambo ha sido una figura muy importante en el club durante mucho tiempo y nos ha ayudado enormemente en este período de transición en el que buscamos iniciar una reconstrucción. Le agradecemos todo su trabajo".

En busca de un nuevo director deportivo

De igual forma, Querétaro anunció que está en la búsqueda de su nuevo director deportivo, quien acompañará a José Escamilla, que llegó hace unos días al club. Escamilla es el nuevo Chief Business Officer (director comercial).

"A nombre del Club Querétaro, expresamos nuestro agradecimiento a Rambo por su tiempo, dedicación y valiosas aportaciones a nuestros Gallos Blancos, y le deseamos el mayor de los éxitos en su siguiente reto profesional", sentenció el club.

