Sólo quedan tres técnicos mexicanos en la Liga MX tras salida de Gonzalo Pineda

Solo cuatro fechas han transcurrido del campeonato mexicano dentro del Apertura 2025 y ya ha caído el primer director técnico en la Liga MX, luego de los malos resultados Gonzalo Pineda decidió presentar su renuncia al banquillo de los Rojinegros del Atlas.

Con la salida de Pineda sólo quedan tres estrategas mexicanos, de los cuales cuatro que iniciaron; Efraín Juárez con Pumas, Benjamín Mora con Querétaro y Jaime Lozano con Pachuca, este último el de mejor momento en el arranque.

Jaime Lozano l IMAGO7

Gonzalo Pineda

La directiva tapatía decidió aceptar la renuncia de su timonel después de la goleada en contra ante los Tuzos del Pachuca en el Jalisco, dejando el equipo con cuatro unidades producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

Añadido al mal momento en el inicio del Apertura 2025 la eliminación en la Leagues Cup fue la que precipitó salida, en la Primera Fase del torneo terminó cayendo en los tres partidos, recibiendo nueve goles y anotando apenas en tres ocasiones.

Gonzalo Pineda l IMAGO7

Estrategas mexicanos

Por ahora quedan tres técnicos mexicanos, de los cuáles sólo uno puede presumir vivir mejor momento, Jaime Lozano con los Tuzos han iniciado con paso perfecto siendo líderes, con 12 unidades, y mostrando buen futbol.

Mientras que, para Benjamín Mora el panorama es más oscuro con los Gallos Blancos, siendo últimos y han enfilado cuatro derrotas consecutivas, anotando un gol dentro de la campaña. Por su parte, Efraín Juárez empieza a recuperarse después de ligar dos derrotas en el inicio y ya suma cuatro unidades con los Pumas.

Liga MX l IMAGO7

