¡Regalado! Cruz Azul se desprende de Giakoumakis con pérdidas económicas

Finalmente Cruz Azul terminará por acomodar a Giorgos Giakoumakis en la ventana de transferencia, el conjunto cementero tiene todo arreglado para la cesión del futbolista al PAOK de la Super Liga de Grecia con opción de compra.

El cierre del préstamo se habría dado después del acuerdo entre todas las partes involucradas; según información de Fabrizio Romano la negociación será por 2 millones de euros con opción de compra.

Giakoumakis l IMAGO7

La cantidad revelada estaría muy por debajo de lo invertido por parte del Cruz Azul en el arribo del griego desde el Atlanta United de la MLS, en el Apertura 2024, además del bajo rendimiento dentro de la cancha por parte del delantero.

Una mala inversión

La salida de Giorgos Giakoumakis está representando una pérdida económica para la directiva del Cruz Azul en su afán de tener una figura con peso; de acuerdo con información revelada por David Faitelson el jugador era uno de los elementos con el salario más alto en toda la Liga MX.

El analista de TUDN reveló recientemente que el jugador de La Máquina habría costado cerca de 30 millones de dólares, incluidos salario, comisiones y otro tipo de cláusulas que no han sido reveladas, afirmando que recibe 275 mil dólares al mes con el equipo.

Aunque esta información fue refutada por Carlos Ponce de León, quien reveló que la cifra por el griego fue de 16.7 millones de dólares.

Cruz Azul l IMAGO7

Rendimiento en la cancha

El costoso costo de Giakoumakis al Cruz Azul no ha sido redituable dentro de la cancha, el griego que llegó para el Apertura 2024, tiene 40 partidos disputados en todas las competiciones registrando apenas nueve goles y ocho asistencias.

Futbol mexicano l IMAGO7

