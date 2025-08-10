¡Todo listo! Giorgos Giakoumakis será nuevo jugador del PAOK de Atenas

Todo indica que ya se acabó la novela celeste y Giorgos Giakoumakis saldrá de La Máquina Celeste de Cruz Azul rumbo al futbol griego, específicamente, rumbo al PAOK de Atenas.

Como Carlos Ponce de León y RÉCORD lo adelantaron desde la semana pasada, reportes confirman que el griego -que llegó a México del Atlanta United- saldrá de La Máquina con un préstamo con opción a compra; las negociaciones entre el equipo azteca y el cuadro helénico, se aceleraron después de la eliminación de Cruz Azul en la Leagues Cup, donde el atacante griego estuvo inscrito, pero no jugó un solo minuto.

Giorgios dirá adiós a Cruz Azul para volver a Grecia | IMAGO7|

El delantero se despidió de sus compañeros este domingo, antes del viaje de Cruz Azul a San Luis, donde enfrentarán al Atlético de San Luis el próximo lunes en el Alfonso Lastras. El griego jugó un total de 40 partidos en todas las competencias con Cruz Azul, marcando un total de nueve goles.

Giakoumakis volvería al futbol griego después de cinco años fuera de su país, salió en 2020 del AEK de Atenas para jugar en el VVV-Venlo de la Eredivisie. Gabriel “El Toro” Fernández será el delantero que reemplazará al griego en la plantilla celeste.

