André Jardine asegura que América ha salido de su mala racha: 'No hay tormenta eterna'

América recuperó el ánimo tras su triunfo ante Querétaro el pasado fin de semana, un resultado que puso fin a la racha negativa que había encendido las alarmas en Coapa. El técnico André Jardine, poco habitual en pronunciarse en redes sociales, sorprendió con un mensaje que ilusiona a toda la afición azulcrema.

Tras la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes, el brasileño afirmó en una publicación ne Instagram que el equipo empieza a salir de su mala racha. Jardine aseguró que su equipo tuvo una gran exhibición y apuntan a encontrar su mejor nivel en las siguientes jornadas.

Vencieron a Querétaro | MEXSPORT

"No hay tormenta que sea eterna. Gracias por el apoyo de siempre, afición azulcrema. El sábado vimos nuevamente que el América fuerte que anhelamos depende de esta armonía y de este secreto. En las buenas y en las malas, el equipo puede contar con su mejor jugador. ¡Juntos por el Club América!", expresó el entrenador brasileño en Instagram.

A este buen estado de ánimo, se le suma la llegada de Allan Saint-Maximin, quien arribó a la Ciudad de México el viernes. Con el futbolista francés, el equipo espera poder levantar un nuevo título tras un primer semestre del 2025 lleno de fracasos.

Tiene confianza en su equipo | MEXSPORT

América mira hacia adelante en el Apertura 2025

El mensaje de Jardine llega en un momento clave para el América pues, la semana pasada quedó eliminado en la Leagues Cup, resultado que se une a los otros fracasos de esta semana. Sin embargo, el triunfo sobre Querétaro parece haber sido el punto de inflexión que necesitaba el plantel para retomar el rumbo.

En el calendario del Apertura 2025, las Águilas tienen una cita de alto nivel este fin de semana: visitarán a Tigres en la Jornada 5, en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Han batallado mucho este 2025 | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘Desde chico siempre soñé con meter gol con el primer equipo’: Dagoberto Espinoza tras su anotación con América