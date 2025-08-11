Pablo Barrera le responde a comentarista de TUDN: "no tienes conocimiento del futbol"

Querétaro perdió en su visita ante América en la cancha del Ciudad de los Deportes, lo que lo dejó como el peor equipo del Apertura 2025. El conjunto de Gallos no ha podido ganar en todo el semestre, por lo que los detractores comenzaron a sonar más fuerte.

Una de las críticas llegó por parte de Fernando Torres, comentarista de lucha libre en TUDN. El periodista señaló que el conjunto de Querétaro ha tenido un muy mal torneo y los acusó de no jugar de la mejor forma.

"Una lágrima el partido. Juntaron el hambre con las ganas de comer. Gallos no trae nada, sólo vino a defenderse y América con un futbol paupérrimo, sin ideas y hasta sin alma. Después de ver este partido, Saint-Maximin va a querer regresar a Francia mañana mismo. Golazo de Dago", comentó el comentarista.

Barrera ante América | MEXSPORT|

La respuesta de Pablo Barrera

Uno de los líderes de los Gallos, Pablo Barrera, no le cayó nada bien la crítica, por lo que respondió al comentarista en la misma red social. 'Pablito' señaló que el plan de juego del conjunto queretano no fue el equivocado, y que en realidad, Torres no sabe de futbol.

"Es lamentable cuando no sabes que en el futbol hay un plan de partido y no es solo defender, es anular las características ofensivas del rival y después aprovechar las debilidades en base a tus características. Pero creo que no tienes conocimiento del futbol", respondió Barrera.

Toda la pelea | Captura de pantalla |

Se la regresaron a Pablito

Sin embargo, Diego Torres aprovechó para responder al comentario del exmundialista en Sudáfrica 2010, en el que mencionó que sí conoce el plan de juego. Torres se limitó a dar una respuesta menos provocativa para dejar las cosas por la paz.

"Sé del plan de juego, pero si el enfoque es principalmente defensivo, resulta un espectáculo poco atractivo. Anular al rival, válido, pero sin propuesta ofensiva clara, el juego pierde dinamismo. El futbol brilla cuando hay equilibrio defensa-ataque, según lo poco que entiendo", sentenció Torres.

Pablo Barrera en el juego | IMAGO7|

