León vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Jornada 4 del Apertura 2025?

La Jornada 4 del Apertura 2025 llega a su fin. Tras la pausa por la Leagues Cup, la Liga MX continúa con su actividad y ahora León y Monterrey, dos equipos que apuntan a competir por estar entre los mejores seis clubes a final de temporada, se ven las caras en el Estadio Nou Camp.

Este encuentro, además de dar cierre a la jornada, también será la segunda edición del choque James Rodríguez vs Sergio Ramos, dos jugadores que fueron figuras y lo ganaron todo en el Real Madrid.

Se vuelven a encontrar | IMAGO7

Ambos equipos llegan con dudas respecto a su rendimiento tras una Leagues Cup donde dejaron a deber y fueron eliminados en la primera fase. Sin embargo, en el torneo local viven actualidades distintas pues, Monterrey llega con dos triunfos al hilo y con una victoria más puede top 3 de la clasificatoria.

León por su parte, llega a este encuentro con sólo tres puntos obtenidos de nueve posibles en la decimoquinta posición. En caso de llevarse el triunfo, podría escalar hasta el sexto o séptimo puesto dependiendo de la diferencia de goles, pero en caso de perder, se mantendría entre los últimos puestos de la tabla general.

Buscarán los tres puntos | IMAGO7

Historial entre ambos equipos

Monterrey además, llega a este encuentro con dos triunfos al hilo sobre la Fiera y de sus últimos 10 partidos suma cuatro triunfos por tres de los esmeraldas y tres empates. En su último encuentro, Rayados se llevó el triunfo 2-0 de visita con goles de Iker Fimbres y Nelson Deossa. En dicho encuentro, James Rodríguez fue expulsado al minuto 69 y Ramos salió lesionado.

El encuentro de Jornada 4 se llevará a cabo este lunes en punto de las 19:00 horas del centro de México y aunque no se podrá seguir en transmisión, el partido se podrá ver a través de Streaming por Tubi.

Rayados llega enrachado ante León | MEXPOSRT

León vs Rayados

Fecha: lunes 11 agosto 2025

Horario: 19:00 horas del centro de México

Estadio: Nou Camp

Transmisión: Tubi

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿De vuelta a casa? Atlas negocia el regreso de Diego Cocca