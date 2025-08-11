Rafael Puente Jr tendrá una segunda oportunidad como entrenador

Después de dos años alejado de los banquillos, Rafael Puente Jr volverá a dirigir un equipo de futbol profesional, aunque no en la Liga MX. El exentrenador de Pumas, Atlas, Querétaro y Lobos BUAP fue anunciado este martes como nuevo director técnico del Club de Cuervos FC en la Kings League.

Puente Jr, quien tras su salida de Pumas en 2023 se desempeñó como analista de TUDN, vivirá así una segunda oportunidad para demostrar sus credenciales como estratega. El conjunto de Club de Cuervos destacó que su experiencia y liderazgo serán clave para buscar un papel protagónico en la temporada.

Tendrá una segunda oportunidad | MEXSPORT

“Hoy no es un día nublado para el equipo, damos la bienvenida a Rafael Puente como Director Técnico del equipo masculino en Club de Cuervos FC. Su experiencia y liderazgo serán clave para afrontar esta temporada y llevar al equipo al siguiente nivel”, informó el club en redes sociales.

Fue anunciado con el equipo | CAPTURA

Trayectoria y experiencia de Rafael Puente Jr en los banquillos

Con un total de 119 partidos dirigidos en la Liga MX, Puente Jr acumula un historial de 42 victorias, 21 empates y 56 derrotas. Además, fue auxiliar técnico en Juárez FC antes de tomar sus primeras oportunidades como estratega principal.

Su trayectoria incluye etapas con Pumas UNAM, Atlas, Gallos Blancos de Querétaro y Lobos BUAP, donde dejó huella por su estilo ofensivo y apuesta por jóvenes futbolistas. Ahora, su reto será trasladar esa filosofía a la Kings League, una competencia que combina el espectáculo con el futbol profesional.

Suman más derrotas que victorias | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Milito 'advierte' a sus jugadores tras derrota ante Santos: "Debemos corregir urgentemente"