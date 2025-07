Rafa Puente Jr. recuerda elogios por parte de Dani Alves en su estadía en Pumas

Un bombazo que nunca terminó por explotar, así fue la corta estadía de Dani Alves en Pumas. El lateral brasileño llegó con un gran cartel al conjunto Universitario, pues su último equipo fue Barcelona y aún era recurrente en las convocatorias de la Selección Brasileña, pero el bahiano no logró ser la sombra en el Pedregal en sus mejores años.

Alves aterrizó en el conjunto auriazul para el Apertura 2022, con Andrés Lilllini en el cargo, sin embargo, tras el Mundial de Qatar, un nuevo timonel llegó a Universidad. Rafael Puente Jr. fue anunciado como nuevo entrenador de Pumas, decisión que nunca terminó por convencer a los aficionados y al mismo Dani Alves, al menos en un principio.

Dani Alves en Pumas | IMAGO7|

Sin embargo, pese a la controversia, Rafa Puente reveló que Dani Alves le dio uno de los elogios más grandes de su carrera como entrenador. El hijo del guardameta y analista, comentó que el lateral tenía dudas respecto a su trabajo, pero tras algunas semanas de convivir con él y su cuerpo técnico, lo llenó de elogios.

"Me mandó a llamar el presidente del equipo, y cuando llegó la secretaria me dijo que me espere, que estaba hablando con Dani Alves. El presidente lo llamó para aclarar la situación en la que estaba, pero de lo mejor que me ha pasado como entrenador, de las más chingonas, fue lo que dijo Dani sobre mí. El presidente me dijo que Alves vio en el Mundial el anuncio de que yo llegaba a Pumas y empezó a investigar y tuvo sus dudas, sin embargo, tras trabajar con nosotros dos semanas, dijo que 'es un cuerpo técnico de clase mundial'", comentó Puente.

Rafa Puente Jr. | MEXSPORT|

El poco tiempo que tuvieron

Pese a las grandes palabras que el brasileño le dio al entrenador mexicano, la historia no tuvo un final feliz, pues Puente fue destituido y el caso de Dani Alves no terminó de la mejor manera. Para ambos, el conjunto Universitario fue de sus últimas oportunidades en el futbol profesional, ya que Dani Alves fue a prisión y Rafa Puente ahora es comentarista y analista en TUDN.

