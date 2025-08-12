América dedica emotivo reconocimiento a Dagoberto Espinoza tras gol ante Querétaro

Las Águilas del América sacaron un triunfo apretado ante los Gallos Blancos del Querétaro, suficiente para sumar su segunda victoria en el Apertura 2024, luego de su eliminación en la Primera Fase de la Leagues Cup.

Dagoberto Espinoza l IMAGO7

La figura del partido fue Dagoberto Espinoza, canterano de 21 años, quien fue el encargado de anotar el único gol con el que los azulcremas sellaron la victoria.

Después del partido, André Jardine pidió las palmas para el jugador: "Unas palmas para Dagoberto que nos ayudó con el golazo", el equipo y miembros de staff, reconocieron la labor del lateral derecho y le dedicaron calurosos aplausos dentro del vestidor; algunos de sus compañeros que se encontraban cerca también lo felicitaron.

¿Cómo fue el gol de Dagoberto Espinoza?

Corrían los primeros minutos del partido cuando el lateral hizo su aparición pegado a la banda derecha en la que ganó la disputa del esférico para meterse hasta el área con velocidad y sacar un zapatazo.

El jugador terminó por dejar sin reacción a Guillermo Allison y a la defensa simplemente vieron el disparo y el gol con tan solo cinco minutos en el cronómetro.

América l IMAGO7

América respira en el Apertura 2025

Las Águilas sumaron el triunfo que los puso, tras cuatro fechas disputadas, en el sexto peldaño de la clasificación, con ocho unidades producto de dos victorias, dos empates y con el invicto en el Apertura 2025.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUGADORAS DE JUÁREZ Y TIJUANA RECIBIERON DURA SANCIÓN TRAS PELEA CAMPAL