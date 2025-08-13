América domina el historial reciente ante Tigres: así llegan al duelo en el Universitario

Este sábado, el Estadio Universitario será escenario de un duelo con historia reciente muy favorable para el América. Tigres recibirá a las Águilas en la Jornada 5 del Apertura 2025, con la misión de cambiar una racha que ha sido complicada en los últimos años.

América 'domina' a Tigres de manera reciente | Imago7

Hegemonía azulcrema

De los últimos diez enfrentamientos entre ambos, el conjunto capitalino ha salido victorioso en siete ocasiones, con dos empates y apenas un triunfo felino, precisamente en la más reciente visita americanista al 'Volcán', durante el Apertura 2024.

El panorama en casa tampoco ha sido alentador para los auriazules. En los últimos diez choques en el Universitario, Tigres solo ha logrado imponerse en una ocasión ante las Águilas, por lo que este encuentro representa una nueva oportunidad para revertir esta estadística.

El duelo más reciente entre ambos lo ganaron las Águilas | Imago7

Gignac, sin gol ante América desde hace tres años

La figura histórica de Tigres, André-Pierre Gignac, también carga con una cuenta pendiente, no le anota al América desde el Apertura 2022, hace casi tres años, acumulando siete partidos consecutivos sin marcarles.

El partido se llevará a cabo el próximo sábado en el Estadio Universitario con los felinos tratando de romper la mala racha.

Tigres buscará llevarse la victoria en su casa | Imago7

