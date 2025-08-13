“No ganaremos con jugadores de 1.7 mdd”: presidente de Cruz Azul justifica altos gastos

Cruz Azul es un club que históricamente carga con la etiqueta de “obligado a ganar” y con el respaldo de una afición de millones de seguidores. Bajo esa premisa, su presidente, Víctor Velázquez, asegura que la institución no puede permitirse regatear precios al momento de reforzarse, ya que la exigencia es mantener un plantel capaz de pelear por el título cada torneo.

En entrevista exclusiva con Carlos Hermosillo para FOX Sports México, el directivo dejó claro que el club seguirá invirtiendo lo necesario para fichar a jugadores de calidad. Según su visión, pretender competir en los primeros lugares con futbolistas adquiridos por cifras “baratas” no es realista.

Velázquez puso como ejemplo el caso del delantero griego Giorgos Giakoumakis, cuyo contrato se filtró recientemente a la prensa. El presidente cementero defendió el monto pagado por el atacante, al tiempo que manifestó su preocupación por el manejo de esa información en un contexto de inseguridad.

Entrevista exclusiva para el canal | Captura

“No se compite con jugadores de 1.7 millones de dólares”

El dirigente fue contundente al explicar la política de fichajes de la Máquina: “Todos en la Cooperativa trabajamos para tener un equipo competitivo, sabemos perfecto lo que se invierte en el club y lo que queremos del club. Sería ilógico si pensamos que trayendo jugadores de 1 millón 700 mil dólares vamos a estar en los primeros lugares, no hay explicación”.

Aunque Velázquez reconoció la importancia de desarrollar talento en las fuerzas básicas, también subrayó que ese es un proceso a largo plazo que no se ajusta a las urgencias del club. “Tenemos que seguir buscando jugadores de calidad y otro proceso es formarlos en fuerzas básicas, pero eso nos va a llevar mucho tiempo, y Cruz Azul es una institución que no espera mucho tiempo, queremos resultados inmediatos”, añadió.

Ángel Sepúlveda ha sido uno de los mejores refuerzos de la Máquina | Imago7

Filtración de contrato y salida de Giakoumakis

La filtración del contrato de Giakoumakis, que reveló un salario superior a los 2 millones de dólares anuales más bonificaciones variables y vigencia hasta el verano de 2027, generó molestia en la directiva cementera. Velázquez consideró que se trató de una situación lamentable que puso en riesgo la seguridad del jugador y su familia.

“Es lamentable. Por seguridad del propio jugador no podemos ventilar cuánto pagas por un jugador o cuánto gana él, se pone en riesgo a él y a su familia, eso es lo que me molesta de la filtración”, declaró.

Actualmente, Giakoumakis ya no se encuentra en México, pues fue cedido a préstamo al PAOK de Grecia, pero el presidente de Cruz Azul advirtió que la directiva seguirá siendo cuidadosa con la información contractual para evitar situaciones similares en el futuro.

Cruz Azul busca el mejor equipo para encarar el Apertura 2025 | Imago7

