"Cruz Azul tendrá su propia casa ‘sí o sí’, Víctor Velázquez

El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, fue contundente: el club cementero contará con un estadio propio “sí o sí”. En entrevista, el directivo reconoció que ha sido complicado concretar el proyecto debido a la falta de predios adecuados en la Ciudad de México, pero adelantó que ya sostuvo reuniones con funcionarios del Gobierno capitalino para evaluar distintas opciones.

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí. Ha sido complicado por los predios aquí en CDMX, hace unos días ya tuve reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y pusimos sobre la mesa diferentes predios, estamos a la espera de que nos digan: ‘va, en este’”, expresó Velázquez en entrevista para Fox Sport.

Actualmente, La Máquina juega como local en el Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas, y antes compartía el Estadio Azteca y el Ciudad de los Deportes con el América, dos rivales directos en la capital. La falta de una casa propia ha sido una de las principales críticas de la afición, algo que Velázquez quiere cambiar antes de que termine su gestión.

El presidente cementero reconoció que el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México será clave para que el proyecto se concrete, debido a las complicaciones que implica construir un recinto deportivo de gran capacidad en una zona urbana tan densa.

“Necesitamos mucho el apoyo del gobierno, por la densidad donde se pone un estadio muchas veces afecta a colonos o son reservas o las vialidades, entonces necesitamos el apoyo del gobierno, eso es lo que nos está deteniendo”, explicó.

Velázquez señaló que una vez que se obtenga la autorización y el terreno, el compromiso será inmediato: poner la primera piedra y, en un plazo estimado de dos años y medio, inaugurar la nueva casa de Cruz Azul.

