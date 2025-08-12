Corinthians no podrá fichar jugadores hasta pagar su deuda con Santos Laguna

Santos genera polémica a nivel internacional luego del castigo que FIFA ha impuesto al Corinthians por el adeudo que tienen con el cuadro de la Comarca Lagunera.

El Timao, que actualmente marcha en la posición 13 del Brasileirao, compró a Félix Torres en 2024 por más de $5 millones de dólares, cifra que aun no ha sido cubierta por el equipo brasileño.

La sanción que FIFA aplicó al Corinthians | @CLMerlo|

Ante esto, el equipo de Liga MX ha insistido para que FIFA apliqué la sanción correspondiente, misma que se ha confirmado este martes, dejando al Corinthians sin poder fichar jugadores por los próximos tres libros de pases.

Además, el Timao deberá pagar los más de $6 millones de dólares que adeudan al equipo de Santos Laguna.

Torres con el Corinthians ! AP|