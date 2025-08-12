Keylor Navas 'se rinde' tras su primer partido en CU: "Increíble ver a la afición"

El pasado fin de semana, en la reanudación de la Liga MX, Keylor Navas hizo su debut en el Estadio Olímpico Universitario, donde el Club Universidad Nacional empató a un gol ante Necaxa.

En su perfil de Instagram, el guardameta costarricense compartió un mensaje para los aficionados auriazules, asegurando que fue algo increíble verlos en las gradas, a pesar del aguacero que cayó al sur de la Ciudad de México.

Navas agradeció a su afición | MEXSPORT|

"Gracias a Dios pude vivir mi primer partido en CU. Increíble ver a la afición apoyando inclusive bajo la lluvia. Lo peleamos hasta el final, pero no se nos dio el resultado que queríamos. ¡Seguimos trabajando fuerte! ¡¡¡GOYA!!!", se lee en la publicación de Navas.

Los Pumas, que tienen cuatro de 12 puntos posibles, enfrentarán a Toluca en la siguiente jornada del Apertura 2025, antes de volver a Ciudad Universitaria para jugar contra Puebla.

