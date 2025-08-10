¡Otra vez no! Se registró un nuevo altercado en las tribunas del Olímpico Universitario

Una nueva desafortunada situación se ha vivido en la tribuna del Estadio Olímpico Universitario, ya que en el marco del empate 1-1 entre Pumas y Necaxa, unos aficionados se hicieron de palabras en las gradas, tratando de llevar el asunto a los golpes, algo que fue evitado por algunos otros involucrados en la pelea.

Bronca entre aficionados auriazules

Además de desafortunada, la situación en la grada fue sorpresiva, ya que el enfrentamiento se dio entre dos aficionados a Pumas. Se desconocen las razones del por qué comenzó todo, pero en las imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar la manera en la que se reclaman entre ambos, llegando incluso a retarse a golpes.

La pelea no llegó a lo físico gracias a que algunos otros fanáticos de los universitarios aparecieron para poder separarlos junto a unos elementos de seguridad que ya estaban en el lugar para sacar a los involucrados. En el audio del video también se puede apreciar como algunos otros presentes en el recinto pedían que se detuviera la pelea, y que, en dado caso de ser necesario, mejor arreglaran todo afuera, para no ensuciar el partido ni molestar a los demás.

Diluvio torrencial en CU

La bronca entre aficionados de Pumas fue simplemente uno de los momentos que se pudieron vivir en el estadio, pero para la gente que acudió al partido, otra de las desafortunadas situaciones se dio cuando la lluvia comenzó a caer en el terreno de juego, yendo en aumento conforme pasaban los minutos, siendo el final de la primera parte el peor de todos, ya que el balón dejó de rodar con normalidad debido al poderoso estancamiento del agua.

El partido en su segundo tiempo tardó un poco más en poder reanudarse; sin embargo, cuando pudo hacerlo los goles llegaron, primero por parte de Rubén Duarte con un cabezazo en un tiro de esquina con polémica, porque los de Necaxa pedían que no había sido de esa manera; el empate llegó con Diego de Buen, metiendo un derechazo implacable para la portería de Keylor Navas.

