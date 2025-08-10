¿Jugó el balón? Árbitro se lleva protagonismo por polémica decisión entre Pumas y Necaxa

Pumas y Necaxa protagonizaron la repartición de unidades en Ciudad Universidad después de un empate a un tanto; sin embargo, la polémica nuevamente se hizo presente en los últimos minutos finales del encuentro.

Una jugada en el agregado entre Kevin Rosero y Rubén Duarte acaparó los reflectores debido a un aparente una infracción del colombiano sobre el defensa felino que el árbitro terminó desechando cuando parecía que era un penal claro.

Y es que, el jugador de los hidrocálidos intentó sacar el esférico cuando Rubén Duarte intentaba atacar dentro del área chica; sin embargo, terminó por hacer contacto en el muslo derecho del universitario, la jugada de primera intención continuó, pero finalmente fue revisada con el VAR.

Después de la intervención del VAR el central Guillermo Pacheco decidió mostrar su decisión desatando la algarabía y reacciones en CU: “El jugador del Necaxa juega el balón y se produce una acción de juego, no hay penal”.

Empate agridulce

Los Pumas se presentaron por primera ocasión en Ciudad Universitaria con Keylor Navas como su nuevo portero, mismo que fue aclamado por el respetable; sin embargo, el resultado no fue el más esperado por la afición y el equipo.

Falla de Memo Martínez

Los Universitarios se irían al frente en el marcador gracias a la anotación de Rubén Duarte, pero minutos después llegaría el empate por conducto de Diego de Buen; sin embargo, el sabor agridulce llegó con una falla terrible de Guillermo Martínez que prácticamente frente al arco no pudo definir la victoria.

