Pumas vs Necaxa EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 4

Este domingo, Pumas y Necaxa se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario con las expectativas de dar un partido lleno de emociones.

La Jornada 4 del Apertura 2025 será especial para la afición auriazul, pues Keylor Navas jugará su primer encuentro en casa con su gente. El equipo de Efraín Juárez no atraviesa su mejor momento y tendrá una buena oportunidad para enderezar el camino.

Por otro lado, los Rayos habían mostrado buen futbol en sus primeros compromisos bajo las órdenes de Fernando Gago, pero hace unos días fueron goleados en Leagues Cup y las dudas han comenzado a surgir.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Rayados de Monterrey busca el fichaje bomba de Antoine Griezmann