Guillermo Martínez habla sobre los abucheos: "Son bien recibidos"

Este domingo, en el encuentro entre Pumas y Necaxa, Guillermo Martínez falló una acción clara de gol frente a la portería de Ezequiel Unsain, lo que desató los abucheos de la afición auriazul.

La molestia de los aficionados se hizo más palpable cuando, cerca del final del encuentro, Efraín Juárez decidió sacar al atacante mexicano, donde la gente despidió al delantero con abucheos.

El mensaje de Martínez en redes sociales | CAPTURA|

Después del empate ante los Rayos del Necaxa, Guillermo Martínez aprovechó sus redes sociales para responder a los abucheos de la afición, asegurando que (en esta ocasión) son bien recibidos.

"En esta ocasión sus abucheos son bien recibidos, un error que costó y toca afrontarlo. A veces toca solucionar y en ocasiones puede costar, así es la magia del futbol. Pero siempre con la cara en alto para corregir y ser mejor", se lee en la publicación de Martínez.

Memo Martínez salió abucheado | MEXSPORT|

La siguiente fecha, Pumas jugará en el Nemesio Diez, donde se enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Otra vez no! Se registró un nuevo altercado en las tribunas del Olímpico Universitario