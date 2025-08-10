Guillermo Martínez habla sobre los abucheos: "Son bien recibidos"

El delantero de Pumas habló en sus redes sociales su postura sobre los abucheos tras salir de cambio contra Necaxa
Marcos Olvera García
| 2025-08-10
Martínez reaccionó a los abucheos de la afición
|
MEXSPORT
10 Ago, 2025

Este domingo, en el encuentro entre Pumas y Necaxa, Guillermo Martínez falló una acción clara de gol frente a la portería de Ezequiel Unsain, lo que desató los abucheos de la afición auriazul.

La molestia de los aficionados se hizo más palpable cuando, cerca del final del encuentro, Efraín Juárez decidió sacar al atacante mexicano, donde la gente despidió al delantero con abucheos.

Después del empate ante los Rayos del Necaxa, Guillermo Martínez aprovechó sus redes sociales para responder a los abucheos de la afición, asegurando que (en esta ocasión) son bien recibidos.

"En esta ocasión sus abucheos son bien recibidos, un error que costó y toca afrontarlo. A veces toca solucionar y en ocasiones puede costar, así es la magia del futbol. Pero siempre con la cara en alto para corregir y ser mejor", se lee en la publicación de Martínez.

Memo Martínez salió abucheado

La siguiente fecha, Pumas jugará en el Nemesio Diez, donde se enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca.

