Arrestan a un hombre por provocar el mortal incendio de Pacific Palisades en California

Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a Jonathan Rinderknecht, un hombre de 29 años originario de Florida, acusado de haber provocado de manera intencional el incendio que arrasó con Pacific Palisades, al oeste de Los Ángeles, a inicios de este año. El siniestro dejó 12 personas muertas, además de miles de viviendas y estructuras destruidas.

El siniestro dejó 12 personas muertas. / AP

De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia (DOJ), el incendio comenzó el 1 de enero de 2025 cerca de un sendero en la zona montañosa y se extendió rápidamente hacia zonas residenciales. En cuestión de horas, el fuego devoró más de 23 mil acres (alrededor de 9 mil hectáreas), convirtiéndose en uno de los incendios más letales en la historia reciente de California.

“Rinderknecht fue arrestado esta mañana en Florida y será trasladado al Distrito Central de California para enfrentar cargos federales por incendio intencional”, informó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado oficial citado por medios locales.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia (DOJ), el incendio comenzó el 1 de enero de 2025. / AP

Pruebas y acusaciones

Según el expediente presentado ante la corte, las autoridades cuentan con videos, registros de llamadas y datos de geolocalización que ubican al sospechoso en el punto de origen del incendio. Además, durante el cateo de su domicilio en Florida se encontraron dispositivos electrónicos y prendas con rastros de combustible.

Rinderknecht enfrenta cargos federales por uso del fuego para destruir propiedad y causar muertes, delitos que podrían derivar en cadena perpetua o pena de muerte, conforme a la legislación estadounidense sobre incendios con víctimas mortales.

Además, durante el cateo de su domicilio en Florida se encontraron dispositivos electrónicos y prendas con rastros de combustible. / AP

Un desastre sin precedentes

El incendio de Pacific Palisades tardó 24 días en ser completamente controlado. Las llamas afectaron zonas residenciales y naturales de Malibú, Topanga Canyon y Santa Mónica, provocando la evacuación de más de 25 mil personas.

Equipos de emergencia informaron que más de 5 mil estructuras fueron dañadas total o parcialmente, mientras que las pérdidas económicas superan los 1,200 millones de dólares.

La investigación continúa

Aunque la detención de Rinderknecht representa un avance clave, las autoridades locales indicaron que la investigación sigue abierta para determinar si actuó solo o con ayuda de terceros. La Fiscalía Federal de Los Ángeles precisó que se analizarán las pruebas forenses y los dispositivos incautados antes de presentar formalmente la acusación ante un jurado.

Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a Jonathan Rinderknecht, un hombre de 29 años originario de Florida. / X