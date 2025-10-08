VIDEO: Camión vuelve a caer en socavón en la Cuauhtémoc ¿Qué está pasando?

Un nuevo socavón sorprendió esta mañana a los habitantes de la colonia Vista Alegre, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando un camión recolector de basura de la demarcación cayó parcialmente al colapsar el asfalto bajo una de sus llantas traseras.

El incidente ocurrió en el cruce de Albino García y Juan A. Mateos, y aunque no hubo personas lesionadas, sí se requirió la movilización de grúas y personal de emergencias para liberar el vehículo atrapado. El conductor logró salir ileso y el camión fue retirado sin mayores contratiempos.

Los hechos ocurrieron por la mañana de este miércoles en la colonia Vista Alegre / Redes Sociales

La CDMX se sigue hundiendo… literal

Según primeros reportes, el hundimiento pudo deberse a problemas subterráneos como fugas en tuberías, reblandecimiento del suelo por lluvias recientes o desgaste natural del asfalto, una combinación que no es nueva para los vecinos de la capital.

La colonia Vista Alegre, de carácter principalmente residencial, ya había sido señalada en ocasiones anteriores por presentar deficiencias en su infraestructura vial, por lo que este nuevo episodio reaviva los reclamos ciudadanos ante la falta de mantenimiento.

Con una grúa especial lograron sacar el camión de basura del socavón / Redes Sociales

No es el primero... ni será el último

Este nuevo caso se suma a una larga lista de socavones en distintas partes de la Ciudad de México. Alcaldías como Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Tlalpan también han tenido sus episodios con el suelo traicionero, sobre todo en temporada de lluvias.

Por ahora, el camión solo tuvo daños materiales y la zona ya fue acordonada, mientras personal de la alcaldía inspecciona la profundidad del agujero y el estado de la vialidad.

Prevén que el hoyo se originó por las afectaciones de las lluvias / Redes Sociales

Las autoridades exhortaron a los vecinos a reportar cualquier anomalía en banquetas o calles para evitar nuevas sorpresas como esta.