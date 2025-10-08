Si eres beneficiario de los programas del Bienestar y deseas conocer el saldo de tu tarjeta sin necesidad de acudir a una sucursal, existen diversas opciones seguras y gratuitas que puedes utilizar desde la comodidad de tu hogar.

La tarjeta Bienestar es el medio por el cual se realizan los depósitos a los beneficiarios de los programas del Gobierno de México/Programas para el Bienestar

¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar sin salir de casa?

1. A través de la aplicación móvil oficial

La forma más práctica es utilizando la aplicación Banco del Bienestar Móvil, disponible para dispositivos Android e iOS. Para ello:

Descarga la app desde Google Play Store o App Store . Acepta los términos y condiciones. Ingresa tu número de celular. Introduce los 16 dígitos de tu tarjeta y el NIP que usas en el cajero automático. Crea una contraseña segura y confírmala. Inicia sesión y podrás consultar tu saldo y movimientos.

Esta aplicación también permite recibir alertas de movimientos y reportar cargos sospechosos. Es importante cerrar la sesión al finalizar para proteger tu información.

El Banco del Bienestar ofrece la posibilidad de consultar el saldo desde el celular/Programas para el Bienestar

2. Consulta telefónica gratuita

Si no cuentas con acceso a internet, puedes conocer tu saldo llamando al número 800 900 2000, disponible las 24 horas. Al comunicarte, sigue estos pasos:

Marca el número mencionado. Selecciona la opción 1 para consultar el saldo. Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento. El sistema te informará el saldo disponible al instante.

Este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas.

También puedes consultar tu saldo por vía telefónica/iStock

3. En cajeros automáticos

Otra opción es acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar:

Inserta tu tarjeta Bienestar. Introduce tu NIP personal. Selecciona la opción “Consultar saldo”. El monto disponible aparecerá en pantalla.

Esta opción es útil si prefieres tener un comprobante impreso del saldo.

Otra opción es acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar/Programas para el Bienestar

Recomendaciones de seguridad

No compartas tu contraseña, NIP o número de tarjeta en lugares públicos.

Evita aplicaciones de terceros; utiliza solo la app oficial del Banco del Bienestar.

No uses redes Wi-Fi públicas para consultar tu saldo.

Cierra sesión en la aplicación al finalizar.

Siguiendo estas recomendaciones, podrás consultar tu saldo de manera segura y sin salir de casa.