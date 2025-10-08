RTP amplía su cobertura: así operarán las nuevas rutas en la capital

La Red de Transporte de Pasajeros amplía su cobertura en la capital con nuevas rutas que conectarán zonas del sur y oriente de la ciudad

Cada ruta contará con unidades nuevas y accesibles.
Mariana Alcántara Contreras
8 de Octubre de 2025

La movilidad en la Ciudad de México tendrá un nuevo impulso con el lanzamiento de cinco nuevas rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que recorrerán distintas alcaldías y beneficiarán a más de 500 mil personas que diariamente dependen del transporte público.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), las nuevas líneas buscan mejorar la conectividad entre zonas periféricas y centros de alta demanda laboral y educativa, además de ofrecer una alternativa más económica y segura frente a otros medios de transporte.

 

 

Las nuevas rutas de RTP

Las rutas recién inauguradas circularán por Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras, entre otras demarcaciones, con trayectos diseñados para reducir transbordos y facilitar el acceso a estaciones del Metro y Metrobús.

Los recorridos son los siguientes:

  • Tláhuac – Xochimilco – Tlalpan
  • Cerro de la Estrella – Metro Constitución de 1917 – Ermita
  • Coyoacán – Miguel Ángel de Quevedo – Metro Universidad
  • San Bernabé – Huayamilpas – Perisur
  • Gabriel Hernández – Indios Verdes – Deportivo 18 de Marzo

Cada ruta contará con unidades nuevas y accesibles, algunas equipadas con rampas para personas con discapacidad, además de cámaras de seguridad y botones de pánico.

Mejora directa en la movilidad capitalina

Las autoridades explicaron que el objetivo del programa es acercar un transporte digno a más habitantes de la ciudad, principalmente en el oriente y sur, donde los trayectos suelen ser más largos. También señalaron que estas acciones forman parte del Plan de Movilidad Integrada 2025, que contempla la renovación de la flota, la incorporación de más unidades eléctricas y la ampliación de cobertura hacia comunidades alejadas del centro.

Con la entrada en operación de estas rutas, la RTP espera reducir hasta en un 30 % los tiempos de traslado en las zonas donde actualmente existe menor cobertura de transporte público.

