RTP amplía su cobertura: así operarán las nuevas rutas en la capital

La movilidad en la Ciudad de México tendrá un nuevo impulso con el lanzamiento de cinco nuevas rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que recorrerán distintas alcaldías y beneficiarán a más de 500 mil personas que diariamente dependen del transporte público.

Las rutas recién inauguradas circularán por Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Tlalpan, Gustavo A. Madero. / RTP

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), las nuevas líneas buscan mejorar la conectividad entre zonas periféricas y centros de alta demanda laboral y educativa, además de ofrecer una alternativa más económica y segura frente a otros medios de transporte.

Germán Ortega nos comparte su experiencia como usuario de la ruta 300-B, “es mucho más cómodo ir en RTP que en el coche es mucho más eficiente, hace la movilidad más fácil” . #RTPaSuServicio pic.twitter.com/SyxyL8QxIe — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) October 6, 2025

Las nuevas rutas de RTP

Las rutas recién inauguradas circularán por Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras, entre otras demarcaciones, con trayectos diseñados para reducir transbordos y facilitar el acceso a estaciones del Metro y Metrobús.

Los recorridos son los siguientes:

Tláhuac – Xochimilco – Tlalpan

Cerro de la Estrella – Metro Constitución de 1917 – Ermita

Coyoacán – Miguel Ángel de Quevedo – Metro Universidad

San Bernabé – Huayamilpas – Perisur

Gabriel Hernández – Indios Verdes – Deportivo 18 de Marzo

Cada ruta contará con unidades nuevas y accesibles, algunas equipadas con rampas para personas con discapacidad, además de cámaras de seguridad y botones de pánico.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), las nuevas líneas buscan mejorar la conectividad entre zonas periféricas y centros. / RTP

Mejora directa en la movilidad capitalina

Las autoridades explicaron que el objetivo del programa es acercar un transporte digno a más habitantes de la ciudad, principalmente en el oriente y sur, donde los trayectos suelen ser más largos. También señalaron que estas acciones forman parte del Plan de Movilidad Integrada 2025, que contempla la renovación de la flota, la incorporación de más unidades eléctricas y la ampliación de cobertura hacia comunidades alejadas del centro.

Con la entrada en operación de estas rutas, la RTP espera reducir hasta en un 30 % los tiempos de traslado en las zonas donde actualmente existe menor cobertura de transporte público.

Las autoridades explicaron que el objetivo del programa es acercar un transporte digno a más habitantes de la ciudad. / RS