Justin Bieber sorprende al cantar “Hermoso Cariño” con mariachi en Los Ángeles

El cantante canadiense fue captado interpretando el clásico de Vicente Fernández durante una reunión privada en California

Justin Bieber sorprende al cantar “Hermoso Cariño” con mariachi en Los Ángeles
El video se volvió viral entre sus fans mexicanos. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
8 de Octubre de 2025

El cantante Justin Bieber volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por rendir homenaje a la cultura mexicana. Durante una reunión privada en Los Ángeles, el intérprete de “Peaches” fue captado cantando y bailando al ritmo del mariachi “Hermoso Cariño”, tema popularizado por Vicente Fernández, uno de los íconos más grandes de la música ranchera.

Durante una reunión privada en Los Ángeles, el intérprete de “Peaches” fue captado cantando y bailando al ritmo del mariachi. / Captura de pantalla
Durante una reunión privada en Los Ángeles, el intérprete de “Peaches” fue captado cantando y bailando al ritmo del mariachi. / Captura de pantalla &nbsp;

En los videos que circulan en redes sociales se observa a Bieber disfrutando de la música, sonriendo e intentando seguir la letra en español mientras levanta el vaso para brindar. Los músicos, vestidos con el tradicional traje de charro, lo acompañan entre aplausos y vítores de los asistentes.

Fans mexicanos reaccionan con orgullo

Aunque el momento ocurrió en Estados Unidos, los fans mexicanos no tardaron en apropiarse del gesto, celebrando su respeto y cariño hacia la cultura del país. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, frases como “Justin hermano, ya eres mexicano” y “Ganamos México” se volvieron tendencia.

 

 

El video suma miles de reproducciones y ha sido compartido por usuarios que aplauden su espontaneidad. “Se nota que lo disfruta y lo hace con buena vibra”, comentaron seguidores del artista, mientras que otros destacaron que su interpretación ayudó a difundir la música ranchera a nuevas generaciones.

El video suma miles de reproducciones y ha sido compartido por usuarios que aplauden su espontaneidad. / AP
El video suma miles de reproducciones y ha sido compartido por usuarios que aplauden su espontaneidad. / AP &nbsp;

Un gesto que cruza fronteras

Esta no es la primera vez que Bieber demuestra admiración por México o por su música. En años anteriores, el canadiense ha visitado el país en múltiples ocasiones para conciertos y proyectos personales. Sin embargo, esta aparición con mariachi en Los Ángeles se ha convertido en uno de los momentos más comentados del año por su autenticidad y conexión cultural.

El video confirma que, incluso lejos de los escenarios, Justin Bieber sigue generando conversación mundial, esta vez por un gesto que mezcla respeto, diversión y cercanía con sus seguidores latinos.

El video confirma que, incluso lejos de los escenarios, Justin Bieber sigue generando conversación mundial. / Captura de pantalla
El video confirma que, incluso lejos de los escenarios, Justin Bieber sigue generando conversación mundial. / Captura de pantalla &nbsp;

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Agua del Bienestar CDMX: Colonias en donde reparten garrafones por 5 pesos

Contra | 08/10/2025

Agua del Bienestar CDMX: Colonias en donde reparten garrafones por 5 pesos
ChatGPT y Spotify se conectan para ofrecer música, podcast y listas personalizadas

Contra | 08/10/2025

ChatGPT y Spotify se conectan para ofrecer música, podcast y listas personalizadas
Llegan a México los seis activistas de la Flotilla Sumud detenidos en Israel

Contra | 08/10/2025

Llegan a México los seis activistas de la Flotilla Sumud detenidos en Israel
Te recomendamos
Lista de trámites que ya piden CURP Biométrica en México
Tendencias
Música

LO ÚLTIMO

 