Justin Bieber sorprende al cantar “Hermoso Cariño” con mariachi en Los Ángeles

El cantante Justin Bieber volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por rendir homenaje a la cultura mexicana. Durante una reunión privada en Los Ángeles, el intérprete de “Peaches” fue captado cantando y bailando al ritmo del mariachi “Hermoso Cariño”, tema popularizado por Vicente Fernández, uno de los íconos más grandes de la música ranchera.

Durante una reunión privada en Los Ángeles, el intérprete de “Peaches” fue captado cantando y bailando al ritmo del mariachi. / Captura de pantalla

En los videos que circulan en redes sociales se observa a Bieber disfrutando de la música, sonriendo e intentando seguir la letra en español mientras levanta el vaso para brindar. Los músicos, vestidos con el tradicional traje de charro, lo acompañan entre aplausos y vítores de los asistentes.

Fans mexicanos reaccionan con orgullo

Aunque el momento ocurrió en Estados Unidos, los fans mexicanos no tardaron en apropiarse del gesto, celebrando su respeto y cariño hacia la cultura del país. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, frases como “Justin hermano, ya eres mexicano” y “Ganamos México” se volvieron tendencia.

justin bailando con mariachi? esto es un sueño?pic.twitter.com/Lwrdmd5kBl — eli (@kobzzle) October 8, 2025

El video suma miles de reproducciones y ha sido compartido por usuarios que aplauden su espontaneidad. “Se nota que lo disfruta y lo hace con buena vibra”, comentaron seguidores del artista, mientras que otros destacaron que su interpretación ayudó a difundir la música ranchera a nuevas generaciones.

El video suma miles de reproducciones y ha sido compartido por usuarios que aplauden su espontaneidad. / AP

Un gesto que cruza fronteras

Esta no es la primera vez que Bieber demuestra admiración por México o por su música. En años anteriores, el canadiense ha visitado el país en múltiples ocasiones para conciertos y proyectos personales. Sin embargo, esta aparición con mariachi en Los Ángeles se ha convertido en uno de los momentos más comentados del año por su autenticidad y conexión cultural.

El video confirma que, incluso lejos de los escenarios, Justin Bieber sigue generando conversación mundial, esta vez por un gesto que mezcla respeto, diversión y cercanía con sus seguidores latinos.

El video confirma que, incluso lejos de los escenarios, Justin Bieber sigue generando conversación mundial. / Captura de pantalla