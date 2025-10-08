ChatGPT y Spotify se conectan para ofrecer música, podcast y listas personalizadas

Spotify y ChatGPT han dado un paso hacia la fusión entre inteligencia artificial y música. A partir de ahora, los usuarios podrán vincular sus cuentas y pedir canciones, listas o podcasts personalizados sin salir del chat, usando descripciones como estado de ánimo, género o tema específico.

Spotify es una plataforma digital de audio y video en streaming/Pixabay

¿Cómo funciona la integración entre ChatGPT y Spotify?

Comienza una conversación en ChatGPT e incluye “Spotify” en tu solicitud. La primera vez que lo hagas, ChatGPT te pedirá conectar tu cuenta de Spotify. Luego podrás pedir canciones, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcasts. ChatGPT interpretará el contexto (estado de ánimo, actividad, género) y generará una selección adecuada. Al tocar cualquiera de los resultados, se abrirá la aplicación de Spotify para reproducir el contenido.

ChatGPT es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI/iStock

Spotify aclara que la vinculación es opcional y que se puede desconectar en cualquier momento. Además, no compartirá música ni podcasts con OpenAI para entrenamiento de modelos de IA.

ChatGPT y Spotify se unen para que la IA pueda ser tu DJ personal/iStock

Disponibilidad y alcance

La función ya está disponible en 145 países, tanto en web como en dispositivos móviles (iOS y Android), para cuentas ChatGPT Free, Plus y Pro.

En esta fase, algunos reportes indican que la integración opera principalmente en inglés, aunque se espera que el soporte se expanda a más idiomas.

El objetivo es ofrecer a los usuarios recomendaciones personalizadas/iStock