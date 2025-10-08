ChatGPT y Spotify se conectan para ofrecer música, podcast y listas personalizadas

La inteligencia artificial ahora también elige tu playlist

ChatGPT y Spotify se conectan para ofrecer música, podcast y listas personalizadas
Spotify se une con ChatGPT | Especial
Laura Reyes Medrano
8 de Octubre de 2025

Spotify y ChatGPT han dado un paso hacia la fusión entre inteligencia artificial y música. A partir de ahora, los usuarios podrán vincular sus cuentas y pedir canciones, listas o podcasts personalizados sin salir del chat, usando descripciones como estado de ánimo, género o tema específico.

Spotify es una plataforma digital de audio y video en streaming/Pixabay
¿Cómo funciona la integración entre ChatGPT y Spotify?

  1. Comienza una conversación en ChatGPT e incluye “Spotify” en tu solicitud. 

  2. La primera vez que lo hagas, ChatGPT te pedirá conectar tu cuenta de Spotify. 

  3. Luego podrás pedir canciones, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcasts. 

  4. ChatGPT interpretará el contexto (estado de ánimo, actividad, género) y generará una selección adecuada. 

  5. Al tocar cualquiera de los resultados, se abrirá la aplicación de Spotify para reproducir el contenido.

ChatGPT es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI/iStock
Spotify aclara que la vinculación es opcional y que se puede desconectar en cualquier momento. Además, no compartirá música ni podcasts con OpenAI para entrenamiento de modelos de IA.

ChatGPT y Spotify se unen para que la IA pueda ser tu DJ personal/iStock
Disponibilidad y alcance

La función ya está disponible en 145 países, tanto en web como en dispositivos móviles (iOS y Android), para cuentas ChatGPT Free, Plus y Pro. 

En esta fase, algunos reportes indican que la integración opera principalmente en inglés, aunque se espera que el soporte se expanda a más idiomas.

El objetivo es ofrecer a los usuarios recomendaciones personalizadas/iStock
