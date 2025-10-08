Precio del dólar hoy miércoles 8 de octubre: Se cotiza por debajo de los $19.00 pesos

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $17.97 pesos a la compra y $18.63 pesos a la venta

El dólar se mantiene en los $18.00 pesos bajos. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
8 de Octubre de 2025

Este miércoles 8 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.36 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.39 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.97 pesos a la compra y $18.63 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.50 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.25 pesos
  • Venta: $18.95 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.54 pesos
  • Venta: $18.67 pesos

Banamex

  • Compra: $17.78 pesos
  • Venta: $18.87 pesos

Banorte

  • Compra: $17.15 pesos
  • Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.90 pesos
  • Venta: $18.84 pesos.

