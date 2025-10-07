VIDEO: Joven se hace viral por vivir en cisterna de CDMX pagando 5 mil 500 pesos de renta

El joven adaptó el espacio subterráneo con cama, cocina y escritorio… pero sin baño

El inquilino se hizo famoso por su peculiar forma de vivir.
Jorge Reyes Padrón
7 de Octubre de 2025

A veces, la necesidad se convierte en ingenio. Sergio Varela, un joven de 20 años originario de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se volvió viral por su peculiar forma de vivir en la Ciudad de México: renta una cisterna por 5 mil 500 pesos mensuales.

La historia sorprendió a miles en redes sociales, pues Sergio adaptó este espacio subterráneo para poder estudiar la carrera de Ingeniería Biomédica al sur de la CDMX sin abandonar su sueño. “De cuatro departamentos que vi, ninguno podía rentar porque los contratos seguían activos. No quería tener roomies ni vivir en un cuarto de tres por dos, así que decidí mudarme a una cisterna”, explicó.

No hay baño ni agua, pero sí sueños

El joven universitario aseguró que se mudó ahí por la falta de opciones de vivienda cercanas a su escuela. Aunque la cisterna no tiene baño ni toma de agua, cuenta con ventilación y sistema de extracción de aire.

Te acostumbras a todo, a no tener agua, a cruzar paredes cada vez que te paras y a tener el baño muy lejos; eso me enseñó a no levantarme en la noche”, relató. Para bañarse o ir al baño, tiene que subir un piso y usar las regaderas y sanitarios compartidos del edificio.

Le metió cama, cocina y escritorio

Con todo en contra, Sergio encontró la forma de transformar el lugar en un hogar funcional. Aprovechó que la escalera de acceso es movible para meter los muebles: cama, sillón, escritorio, cocina y hasta comedor.

Vivir solo aquí me ha dejado muchas lecciones, pero ya quiero salir de este lugar”, confesó. Y aunque muchos lo han criticado o señalado, otros lo han apoyado por su determinación.

