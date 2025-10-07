VIDEO: Diputadas de Morena y del PAN arman bronca por víctimas de Palestina e Israel

Lo que comenzó como una solicitud de homenaje en el Congreso mexicano terminó en una bronca parlamentaria. Diputadas de Morena, PT y PAN se enfrentaron este martes en la Cámara de Diputados por el conflicto Israel-Palestina. Todo explotó cuando María Magdalena Rosales, de Morena, pidió un minuto de silencio en honor a los civiles palestinos fallecidos en Gaza, acusando a Israel de genocidio.

“Hoy se cumplen dos años de las masacres, de los asesinatos en Palestina. Dos años de matanzas a niños, niñas... Pido este minuto de silencio, pero también que no se permita la instalación del Grupo de Amistad con Israel mientras siga asesinando”, exclamó Rosales desde su curul.

Morena reclamó que el PAN esté apoyando a Israel / Redes Sociales

El PAN comienza la pelea legislativa

La respuesta no tardó en llegar. Margarita Zavala, diputada del PAN, se sumó al acto con su propia solicitud: otro minuto de silencio, pero por las víctimas israelíes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, donde también murieron mexicanos.

“Un acto terrorista de Hamás quitó la vida de mil 219 ciudadanos de Israel, entre quienes estaban Orión Hernández, mexicano. Por ellos pedimos un minuto de silencio”, dijo entre abucheos de la bancada oficialista.

Morena estaba defendiendo al estado Palestino por la muerte de su gente / Redes Sociales

Se arma la trifulca

La tensión subió cuando Rosales y otras diputadas subieron a tribuna para protestar contra la solicitud del PAN, gritando “¡no, no, no!” mientras desde el otro lado las panistas respondían con consignas. Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva, tuvo que intervenir para contener el caos y ordenó que se realizaran dos minutos de silencio por separado, uno por cada petición.

“En función de la solicitud de la diputada María Magdalena, de la diputada Margarita Zavala… esta presidencia solicita, amablemente, podamos realizar dos minutos de silencio, por separado”, indicó.

Lo manotazos y gritos no faltaron entre morenistas y panistas / Redes Sociales

No hubo respeto entre legisladoras

Pero ni en silencio se calmaron. Durante los minutos de respeto, los gritos no cesaron y al final, las diputadas terminaron en gritos y manotazos, mientras Noemí Luna (PAN) y Sergio Gutiérrez Luna (Morena) se interpusieron para evitar que la pelea pasara a mayores.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes, donde usuarios criticaron la incapacidad del Congreso para mantener el respeto, incluso en actos solemnes.