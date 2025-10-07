Tyrese Gibson, actor de Rápidos y Furiosos, se entrega a la policía tras acusación por maltrato animal

El actor estadounidense Tyrese Gibson, reconocido por su papel en la saga Rápidos y Furiosos, fue acusado de crueldad animal y se entregó voluntariamente a las autoridades en Atlanta, Estados Unidos, luego de que uno de sus perros estuviera presuntamente implicado en un ataque mortal contra otra mascota en su vecindario.

Tyrese Gibson, reconocido por su papel en la saga Rápidos y Furiosos, fue acusado de crueldad animal y se entregó voluntariamente a las autoridades. / X

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió cuando dos perros propiedad del actor escaparon de su residencia y atacaron a un can que paseaba con su dueño. Las autoridades confirmaron que el animal perdió la vida a consecuencia de las heridas, lo que llevó a iniciar una investigación por negligencia y maltrato animal.

Se entrega voluntariamente

Tyrese Gibson acudió por cuenta propia a la estación de policía de Atlanta el domingo 6 de octubre, donde fue detenido brevemente y puesto en libertad bajo fianza horas después. Según los reportes, el actor cooperó con las autoridades y asumió la responsabilidad de presentarse ante el juez cuando sea requerido.

El Departamento de Policía de Atlanta informó que Gibson enfrenta cargos por crueldad animal y violación de ordenanzas locales, aunque el caso aún se encuentra en investigación. La víctima del ataque, un pequeño perro de raza mixta, fue encontrado sin vida tras el incidente, lo que desató indignación entre grupos de protección animal.

Tyrese Gibson acudió por cuenta propia a la estación de policía de Atlanta. / RS

En medio de la polémica

El actor, de 46 años, no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Sin embargo, la noticia ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores y críticos, debido a su imagen pública como defensor del bienestar familiar y figura activa en redes sociales.

El caso se produce mientras Gibson prepara nuevos proyectos cinematográficos y mantiene su participación en eventos relacionados con la franquicia Rápidos y Furiosos. Algunos medios estadounidenses reportan que podría enfrentar multas significativas o sanciones civiles, en caso de confirmarse negligencia en el cuidado de sus animales.

El actor, de 46 años, no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. / X

Investigación en curso

Las autoridades de Atlanta confirmaron que el caso sigue abierto y que el Departamento de Control Animal continúa recabando testimonios y pruebas sobre el ataque. Por ahora, Gibson se mantiene en libertad y su equipo legal no ha emitido comentarios.

Las autoridades de Atlanta confirmaron que el caso sigue abierto. / RS