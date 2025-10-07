VIDEO: Eugenio Derbez niega infidelidad y les responde a Victoria Ruffo y Dalílah Polanco

La polémica volvió a tocar la puerta de Eugenio Derbez, luego de que su expareja, la actriz Dalílah Polanco, hablara en La Casa de los Famosos México sobre una fuerte experiencia de infidelidad, que muchos interpretaron como una referencia directa al comediante.

Polanco recordó una relación aparentemente perfecta, hasta que todo cambió. “Me han roto el corazón en varias ocasiones, pero creo que la peor fue muy triste, porque tenía yo una relación hermosa, todo perfecto. Vivíamos juntos en una casa bonita, todo bien. Hasta que un día vi algo que no me hizo feliz, lo confronté y él lo negó”, expresó ante las cámaras del reality.

Dalílah Polanco reveló cómo Eugenio Derbez la cambió por Alessandra Rosaldo / FB: @lacasafamososmx

Las señales de que algo no andaba bien aumentaron cuando una amiga le hizo una advertencia. “Un día me habla una amiga y me dice: ‘¿Por qué no estás aquí? ¿Y por qué está él aquí con esta persona?’”, añadió Polanco. “Yo nunca he sido muy de celos… ‘relájate, estás viendo cosas’. No, estoy viendo cosas. Yo sé lo que te digo”.

“No hay nota”, dice Eugenio Derbez

Durante una conferencia en su llegada a la Ciudad de México para promocionar De Viaje con los Derbez, el actor fue cuestionado sobre las declaraciones de Dalílah. Aunque inicialmente trató de esquivar el tema, terminó respondiendo.

Todos los medios se lanzaron contra la pareja para conocer sus reacciones / Redes Sociales

“No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento. Ya no caigo en las provocaciones tampoco de Victoria [Ruffo]”, afirmó Derbez, cerrando el tema con esa frase lapidaria.

Ruffo también lanza indirecta

Por si fuera poco, Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo Derbez, también se sumó a la controversia: “Yo siento que Eugenio Derbez es más amigo que papá”, dijo en una entrevista, reafirmando el distanciamiento que ha mantenido con el comediante desde le prohibió ver a su hijo cuando era niño.

Derbez dijo que Dalílah sólo se hizo publicidad al contar lo que vivió / FB: @lacasafamososmx/

Mientras tanto, las redes están divididas. Algunos acusan a Dalílah de buscar reflectores con un tema viejo, mientras otros la defienden por compartir una experiencia dolorosa que aún resuena. Por su parte, Derbez asegura que no hay nada que aclarar: “Es pasado”.