Exintegrante de 'La casa de los famosos 3' revela que padece cáncer: "Lo encontré a tiempo"

La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos, quien participó en la tercera temporada de La Casa de los Famosos (LCDLF) de Telemundo, reveló en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama en una etapa temprana.

Osmariel Villalobos es una comunicadora social, modelo, presentadora de televisión, animadora y actriz venezolana/Instagram: @osmariel

Hace algunos meses, Osmariel Villalobos notó una pequeña bolita en su seno derecho. Aunque al principio su ginecólogo no la consideró preocupante, una revisión más detallada detectó una masa aún más pequeña que ella misma no había percibido.

Posteriormente, una biopsia confirmó lo que nadie quiere escuchar: carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama.

La noticia fue compartida través de su cuenta oficial de Instagram/@osmariel

¿Qué es el carcinoma ductal in situ (DCIS)?

El carcinoma ductal in situ (DCIS) es una forma temprana y no invasiva de cáncer de mama que se origina en los conductos mamarios. Aunque no se ha diseminado a tejidos circundantes, su detección temprana es crucial para evitar su progresión a formas más agresivas de cáncer.

Osmariel Villalobos participó en la tercera temporada de LCDLF de Telemundo/YouTube

Tras el diagnóstico, Osmariel Villalobos se someterá a una lumpectomía, una cirugía para extirpar el tumor. Posteriormente, recibirá tratamiento de radioterapia y terapia hormonal para reducir el riesgo de recurrencia. La modelo expresó su gratitud por la detección temprana y su disposición para enfrentar el tratamiento con optimismo.

"Tras mi diagnostico, me esperan una operación, radioterapia y tratamiento hormonal. Sí, es fuerte. Sí, da miedo. Pero gracias a Dios, lo encontré a tiempo."

Reflexión y mensaje a sus seguidores

En su publicación, Villalobos compartió una reflexión sobre la importancia de las revisiones médicas periódicas: