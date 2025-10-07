Debanhi Escobar: Filtran último audio y que estuvo secuestrada antes de morir

Más de tres años después de su muerte, el caso de Debanhi Escobar vuelve a ser noticia, y es que ahora se han dado a conocer nuevos detalles, como por ejemplo que, previo a que fuera encontrado su cuerpo sin vida en el Motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera Monterrey-Laredo, la joven de 18 años fue secuestrada, además de que se filtró un mensaje de audio que ella mandó por WhatsApp justamente la noche en que desapareció.

El documental de HBO Max ha resultado revelado.

El documental que reabre el caso

Fue gracias al documental recién estrenado en HBO Max, titulado Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, que se han revelado nuevas piezas clave sobre este trágico caso ocurrido en abril de 2022, el cual se convirtió en noticia internacional, luego de que Debanhi desapareciera el día 9 de abril, tras asistir a una fiesta en Las Quintas, municipio de Escobedo, Nuevo León.

Lo último que se supo de la joven estudiante de Derecho fue una fotografía que se volvió viral, en la que aparece a la orilla de la carretera Monterrey-Nuevo León, después de bajarse del taxi por aplicación que la llevaría a su casa, tras ser abandonada por las dos amigas con las que había ido a la fiesta.

Esta es la última imagen de Debanhi con vida.

"Estuvo privada de su libertad"

En el tercer capítulo del documental, el padre de Debanhi, Mario Escobar, asegura que su hija fue secuestrada antes de perder la vida, ya que según las versiones oficiales, la chica desapareció el 9 de abril, mientras que la autopsia del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses indica que su muerte ocurrió entre el 14 y 18 de abril. Su cuerpo fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla el 21 de abril, lo que marca un amplio lapso de tiempo entre su desaparición, muerte y hallazgo.

“Tentativamente estuvo viva de cinco a ocho días, quiere decir que estuvo privada de su libertad, quiere decir que estuvo secuestrada”, declaró el padre de la joven en el documental.

El papá de Debanhi asegura que su hija fue secuestrada.

El último mensaje de Debanhi

A esta revelación se suma un mensaje de voz que Debanhi Escobar envió por WhatsApp a un amigo la misma noche en que desapareció. En él, advierte sobre un ambiente tenso en la fiesta, dejando ver que tanto ella como otras mujeres estaban en riesgo.

"No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, ¿sabes? O sea, ya se está volviendo esto un pedo de batos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres", se escucha decir a la joven. Este habría sido el último mensaje que envió.

El cuerpo de Debanhi fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

Dos versiones sobre la causa de muerte

La autopsia inicial, difundida por las autoridades de Nuevo León, señala que Debanhi Escobar murió por una contusión cerebral, luego de caer dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, falleciendo presuntamente la misma madrugada en que fue reportada como desaparecida.

Sin embargo, una segunda autopsia, solicitada por los padres de Debanhi, contradice esta versión, al indicar que la causa de muerte fue asfixia y que su cuerpo presentaba huellas de violencia. Por ello, el caso ha sido reclasificado como feminicidio.