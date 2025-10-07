¿Cuándo aumentará el precio del gas LP en México por las nuevas normas de seguridad?

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (SENER) confirmaron que el precio del gas LP tendrá un ajuste nacional a partir de febrero de 2026, una vez que entren en vigor las nuevas normas de seguridad que regulan su transporte, almacenamiento y venta al público.

El incremento se debe a los costos que implicará la implementación de las NOM-001-SECRE-2025 y NOM-010-SECRE-2024, disposiciones que establecen medidas más estrictas en el manejo del gas doméstico, con el objetivo de prevenir accidentes y mejorar la seguridad de los hogares.

¿Por qué subirá el gas LP?

Las autoridades federales explicaron que los nuevos lineamientos buscan que todas las empresas distribuidoras cumplan con revisiones técnicas periódicas, mantenimiento preventivo y controles de calidad en tanques, válvulas y cilindros.

Aunque el porcentaje exacto del aumento aún no ha sido definido, se prevé que el ajuste sea moderado y gradual, dependiendo de los costos operativos derivados de la nueva normativa y las tarifas de distribución que establezca la CRE para cada región.

¿Cuánto cuesta actualmente el gas LP?

Hasta la primera semana de octubre de 2025, el precio promedio del gas LP en la Ciudad de México se mantiene en 17.50 pesos por litro y 32.40 pesos por kilo, mientras que en el Estado de México las tarifas oscilan entre 17.30 y 17.60 pesos por litro, según el listado oficial de la CRE.

Los precios continuarán actualizándose de manera semanal hasta que las nuevas normas entren en vigor y se apliquen los ajustes nacionales en febrero de 2026.

Recomendaciones para los consumidores

La CRE pidió a los usuarios mantenerse informados a través del portal gob.mx/cre/gaslp, donde se publican las tarifas por región y proveedor.

También recomendó verificar que los cilindros cuenten con sellos de seguridad visibles y que los distribuidores estén debidamente registrados ante las autoridades energéticas.

