Encuesta Intercensal 2025: así será la visita del INEGI a tu casa este octubre

El gobierno emprenderá una visita domiciliaria para aplicar la Encuesta Intercensal 2025

Encuesta Intercensal 2025: así será la visita del INEGI a tu casa este octubre
La participación es obligatoria según la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica | INEGI
Laura Reyes Medrano
7 de Octubre de 2025

Este lunes 6 de octubre dio inicio la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, que recorrerá de manera presencial uno de cada cinco hogares en México. Las familias seleccionadas deberán abrir su puerta y responder el cuestionario, ya sea de forma presencial, telefónica o en línea. La ley obliga a colaborar, negarse o proporcionar datos falsos puede devirar en sanciones administrativas. 

Comenzó la Encuesta Intercensal 2025/INEGI
Comenzó la Encuesta Intercensal 2025/INEGI

¿Qué implica la Encuesta Intercensal 2025?

  • Personal identificado del INEGI recorrerá los domicilios seleccionados.

  • Cada entrevistador portará credencial oficial, uniforme y tableta con el logotipo del instituto.

  • Antes de iniciar, mostrará su identificación y colocará una etiqueta visible en la vivienda para rastreo.

  • Las visitas se extenderán hasta el 14 de noviembre.

  • En total, se aplicará la encuesta en una de cada cinco viviendas del país.

Las visitas se extenderán hasta el 14 de noviembre/INEGI
Las visitas se extenderán hasta el 14 de noviembre/INEGI

Encuesta Intercensal 2025: ¿Qué preguntas harán?

La encuesta contempla consultas sobre:

  • Número de habitantes

  • Edades y nivel educativo

  • Situación laboral y condición de salud

  • Si hablan lengua indígena

  • Acceso a servicios médicos

  • Características de la vivienda: materiales de construcción, número de cuartos, servicios disponibles

  • Bienes del hogar: refrigerador, lavadora, internet, automóvil

Las preguntas serán por cada persona que habite en tu vivienda/INEGI
Las preguntas serán por cada persona que habite en tu vivienda/INEGI

¿Qué no te van a preguntar?

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
  • Número de tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).
  • Número de seguridad social.
  • Afiliación a un partido político.
  • Número de tu cuenta bancaria, tarjeta de crédito o nómina.

O alguna otra información que revele tu identidad.

El INEGI asegura que las respuestas serán confidenciales y encriptadas digitalmente.

Cada entrevistador portará credencial oficial, uniforme y tableta con el logotipo del instituto/Especial
Cada entrevistador portará credencial oficial, uniforme y tableta con el logotipo del instituto/Especial,INEGI

¿Por qué se hará la Encuesta Intercensal 2025?

La Encuesta Intercensal 2025 busca actualizar los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 y servir de base para el Censo de 2030. Gracias a sus resultados, las autoridades podrán diseñar políticas públicas más acertadas en educación, salud, vivienda, empleo e infraestructura. 

 

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO: 31 minutos se estrena en Tiny Desk cantando “baila sin cesar”

Contra | 07/10/2025

VIDEO: 31 minutos se estrena en Tiny Desk cantando “baila sin cesar”
Infonavit ‘regala’ casas: Adiós sistema de puntos y sólo necesitas 6 meses de antigüedad en tu trabajo

Contra | 07/10/2025

Infonavit ‘regala’ casas: Adiós sistema de puntos y sólo necesitas 6 meses de antigüedad en tu trabajo
UNAM instalará botones de pánico, luminarias y cámaras de seguridad en CCH Sur

Contra | 07/10/2025

UNAM instalará botones de pánico, luminarias y cámaras de seguridad en CCH Sur
Te recomendamos
VIDEO: 31 minutos se estrena en Tiny Desk cantando “baila sin cesar”
Leyes
Tendencias

LO ÚLTIMO

 