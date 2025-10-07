Encuesta Intercensal 2025: así será la visita del INEGI a tu casa este octubre

Este lunes 6 de octubre dio inicio la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, que recorrerá de manera presencial uno de cada cinco hogares en México. Las familias seleccionadas deberán abrir su puerta y responder el cuestionario, ya sea de forma presencial, telefónica o en línea. La ley obliga a colaborar, negarse o proporcionar datos falsos puede devirar en sanciones administrativas.

¿Qué implica la Encuesta Intercensal 2025?

Personal identificado del INEGI recorrerá los domicilios seleccionados.

Cada entrevistador portará credencial oficial , uniforme y tableta con el logotipo del instituto.

Antes de iniciar, mostrará su identificación y colocará una etiqueta visible en la vivienda para rastreo.

Las visitas se extenderán hasta el 14 de noviembre.

En total, se aplicará la encuesta en una de cada cinco viviendas del país.

Encuesta Intercensal 2025: ¿Qué preguntas harán?

La encuesta contempla consultas sobre:

Número de habitantes

Edades y nivel educativo

Situación laboral y condición de salud

Si hablan lengua indígena

Acceso a servicios médicos

Características de la vivienda: materiales de construcción, número de cuartos, servicios disponibles

Bienes del hogar: refrigerador, lavadora, internet, automóvil

¿Qué no te van a preguntar?

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Número de tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Número de seguridad social.

Afiliación a un partido político.

Número de tu cuenta bancaria, tarjeta de crédito o nómina.

O alguna otra información que revele tu identidad.

El INEGI asegura que las respuestas serán confidenciales y encriptadas digitalmente.

¿Por qué se hará la Encuesta Intercensal 2025?

La Encuesta Intercensal 2025 busca actualizar los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 y servir de base para el Censo de 2030. Gracias a sus resultados, las autoridades podrán diseñar políticas públicas más acertadas en educación, salud, vivienda, empleo e infraestructura.